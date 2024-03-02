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經濟

澳門2月賭收185億 按年升79%少預期

【明報專訊】澳門博彩監察協調局昨日公布，2月份當地雖然訪客大增，又適逢農曆年新春長假檔期，酒店入住爆滿，當月比正常2月份多了一天「曆日」，但是幸運博彩毛收入按年增長79.1%至184.86億澳門元，低過預期的增長92%；首兩個月合計，當地賭收按年增長72.7%至378.2億澳門元，回復至2019年的75%。

按月計，2月賭收較1月跌4.4%。資料顯示，當地賭收自去年7月起，呈現隔月升、隔月跌的走勢，長期未能夠突破200億澳門元。

最新賭收數據，更比此前業界估計或突破200億澳門元，甚至比大行花旗預估的195億澳門元為遜色。一般相信，這與新春假期檔期過後，日均賭收未能持續高企有關。《GGR Asia》引述摩根大通的報告指出，賭客需求自2月17日假期過後，表現轉弱，放緩的速度較預期大。

賭股普遍回軟 美高梅跌4%

賭收數據較預期遜色，六大濠賭股昨日表現普遍回軟，尤其多在午後全線轉跌。跌幅最大的為美高梅中國（2282），全日股價跌3.95%；其次為銀河娛樂（0027）跌1.75%。反而衛星場股勵駿（1680）錄得最大升幅，全日股價升5.35%，罕見跑贏一眾濠賭股。市場現時靜待復活節檔期當地酒店入住及賭收表現，但是由於傳統為港人及海外假期，較少內地訪客，因此料賭收未必有太大突破。

相關字詞﹕美高梅中國 澳門博彩監察協調局

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