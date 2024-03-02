首兩月現樓按揭宗數23年新低

上季物業貸款近20年來首跌

金管局周四（29日）公布去年第四季度，按主要經濟行業劃分的本地貸款數據，季內包括房地產發展投資貸款，以及購買私人住宅貸款在內的物業貸款約3.47萬億元，較2022年同期跌0.1%，為繼2004年第二季錄得1%按年跌幅後，近20年以來首次季度錄得按年跌幅（見圖）；其去年第四季房地產發展投資貸款及私人住宅貸款，分別較2022年第四季度跌2.9%及升2.5%。經絡按揭資料顯示，以單月計，本港今年2月現樓按揭宗數達3598宗，較1月跌12.4%，按年大跌37.3%；樓花按揭宗數為166宗，較1月的97宗升71.1%，按年升逾1.16倍。

現樓按揭銀行市佔率方面，中銀香港（2388）連續7個月排名第一，市佔率為31.5%，匯豐銀行以16.1%排名第二；恒生銀行（0011）、工銀亞洲及東亞銀行（0023）分別以市佔率13.3%、12.8%和5.3%，排名第三至第五；樓花按揭銀行市佔率方面，匯豐銀行以市佔率25.9%重登首位；中銀則以25.3%排名第二；恒生及東亞則分別以10.2%和2.4%排名第三、四名；星展香港、工銀亞洲及交通銀行以1.2%並列第五。