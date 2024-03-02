24虛擬資產平台申牌照待批 一周添5家

無提交申請平台 6月前須結束港業務

證監會表示，未有提交申請的虛擬資產交易平台需取得必要的證監會牌照，方可恢復其在香港的業務活動或向香港投資者積極推廣其虛擬資產服務，經營任何無牌活動均屬刑事罪行。證監會提醒，申請名單仍在處理中，會否獲批准乃屬未知之數，在相關平台買賣仍存在風險。

最新提交申請的平台包括「Gate.HK」、「HKX」等，不過名單仍未見大型虛擬貨幣平台如幣安（Binance）、Coinbase（美：COIN）。Gate.HK為Gate Group旗下的交易所之一，原有交易平台「Gate.io」的網頁指已為香港IP地址用戶設定相關交易限制，並於2024年1月31日終止為香港IP地址用戶服務，香港居民只可使用Gate.HK。此外，曾撤回申請的「Huobi HK」亦在2月26日重新提交申請。

證監會行政總裁梁鳳儀周一出席活動時已預告將更新名單，假如未入紙申請的平台繼續營運，有關部門將依法採取行動。她又提到，證監會去年11月就代幣化認可投資產品發出通函，對從事代幣化證券活動的中介機構、私募基金等提出非常明確的指引，內容涉及盡職審查、風險披露要求等，重申證監會對代幣化證券產品的監管原則是「相同業務、相同風險、相同規則」。