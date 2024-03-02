美團據指停社區團購 急升11%

撇除美團貢獻 恒指要倒跌

國企指數昨日收報5728點，升0.9%，科技股指數收報3488點，更升1.66%，當中美團亦是科指上升最大功臣。至於全周計，恒指及國指分別累跌0.81%和0.06%，科指則累升2.8%。

據報美團停止社區團購業務，市場憧憬有助削減虧損業務，觸發股價最高曾衝上88.7元，升11.1%，且貼近全日高位收市。美團昨日收報88.4元，升8.6元，升幅約10.8%，成為藍籌升幅王，為2022年11月底以來的最大單日升幅。買盤湧現刺激成交額升至約96.8億元，更勝騰訊控股（0700）的77億元而稱冠，當中北水捧場，淨買入約10億元。美團市值單日進帳約536億元，至5511億元。東吳證券報告表示，美團調整本地生活業務組織架構及核心負責人，KeeTa發展海外市場形勢良好。國指季檢「換馬」下周一生效，獲納入的聯通（0762）股價尾市由5.55元抽上至5.82元的全日最高位收市，升6.9%，成交金額7.8億元；被剔出的中升控股（0881）股價尾市由14.64元急降至14.38元收市，仍升0.14%。下周一獲納入科指的同程旅行（0780）逆市跌0.9%，至19.58元，被剔出的萬國數據（9698）亦跌0.3%，至6.63元。

「換馬」股聯通尾市急抽上 收升6.9%

第一上海首席策略師葉尚志稱，恒指守穩在底部如15,456點，相信市場信心逐步重建，而大市成交量保持在逾900億元，有利港股逐步得到盤活機會。他相信兩會行情是下周關注焦點，今年工作目標包括GDP增速、貨幣政策與財政政策安排等估計受市場關注。