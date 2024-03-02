新世界40億向華懋售愉景新城商場 擬續售非核心資產 測量師：傳交易回報4%非賤賣

明報記者 陳偉燊

雙方公布，是次出售商用物業總面積63萬平方呎，連1000個車位停車場。華懋表示，對收購感欣喜，擬持有該商場作長線投資，並與區內旗下如心廣場一、二期、如心酒店、如心園產生協同效應。今次新世界售項目相當於今年擬售80億元非核心資產目標的一半。據了解今次交易未觸及須披露交易的界線，到往後才會於年報進一步披露。一般相信新世界售項目所得或用於減債，甚至尋求更高回報項目。另由於交易期短並用現金交易，令交易可迅速達成。

料用作減債 或覓更高回報項目

愉景新城商場是新世界與香港興業（0480）聯手發展，於1997年落成。新世界及後於2010年10月公布出價13.78億元購入該商場一半股權，2011年報披露以14.1億元完成交易。據稱新世界於2012年出資7億元翻新該商場，並於2015年11月改名D‧PARK。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，若按市傳回報率4%出售愉景新城商場計，交易價合理，因為金額龐大，相信新世界已衡量借貸成本及財務實力等因素而沽售套現。對有傳基金洽購，他認為基金或採取類似結構投資產品方式交易，或要求賣方提供保證回報等，售予華懋可免卻有關交易風險。

可與華懋同區項目產生協同效應

對於華懋出手，張翹楚估計愉景新城商場與華懋所持荃灣如心廣場能夠產生協同效應，加上項目有大型停車場，符合發展體驗式消費。他指出，去年整體商場租金升約4%後，估計今年續升4%至6%，如果華懋衡量內部回報率能介乎8%至10%，並看好長線升值潛力，可藉收購壯大零售物業組合，亦不排除以房地產信託基金（REIT）形式集資。

中原（工商舖）董事總經理潘志明認同是次交易作價合理，可加快資金回籠，對新世界核心業務部署有明顯幫助。他相信，隨着市况轉佳，將有更多發展商優化物業投資組合。