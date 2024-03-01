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經濟
國際金融

美1月核心PCE表現符預期 按年升2.8% 近3年最低增幅

【明報專訊】美聯儲重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數，在1月按年升2.8%，較去年12月的升幅回落0.1個百分點，符合市場預期，是2021年3月以來最低的增幅。不過按月計算，1月核心PCE升0.4%，是接近1年來最大的升幅。1月核心PCE物價指數（以6個月年化計算）為2.5%，回升至美聯儲的2%目標之上，此前兩個月曾低於目標水平。最新數據反映美聯儲仍毋須急於減息。

按月計算升0.4% 近1年最大升幅

整體PCE物價指數在1月按年升2.4%，是2021年2月以來低位。按月計算，整體PCE物價指數升0.3%，較去年12月上調0.2個百分點。若計入整體PCE的按月升幅，美國1月個人支出按月跌0.1%，是5個月來首次下滑，反映消費在聖誕節旺季後有所回落。不過最新數據對減息預期影響不大。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員繼續押注美聯儲6月才開始減息。該月減息的概率，維持在六成以上。

美股三大指數早段向上，納指升0.6%。不過獲「股神」巴菲特持股的雲端數據平台Snowflake（美：SNOW），由於銷售指引未如預期，加上一手帶領公司上市的行政總裁Frank Slootman即時退休，拖累其股價早段挫兩成。

Independent Advisor Alliance投資總監Chris Zaccarelli指出，通脹升幅並沒有比預期高，讓看好股市的投資者鬆一口氣，否則將導致美聯儲進一步推遲減息，現時投資者會重新入市。不過彭博社指出，美聯儲密切關注的服務業通脹（不包括住屋和能源）持續具有黏性，在1月按月升0.6%，是2022 年3月以來最大升幅。

擁有永久投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）在數據公布前表示，預期通脹率將在今年降至介乎2%至2.25%，並重申今年是開始減息的適當時機。今年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）此前預計，美聯儲今夏開始減息。

印度上季GDP升8.4%遠超預期

此外，印度第四季GDP按年升幅達8.4%，較第三季7.6%升幅顯著加快，升幅遠超預期。印度政府將截至今年3月財年GDP增長預測，由7.3%上調至7.6%，預示印度將繼續成為增長最快的主要經濟體。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕印度 減息預期 通脹 核心個人消費支出（PCE）物價指數

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