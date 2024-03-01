報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
經濟
2024年3月1日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
「撤辣」兩日一手錄80宗 近月罕見 城軒單日沽14伙 一客4150萬掃「15 Western Street」 6伙
新盤收票加快 Belgravia Place兩日收逾千票
「撤辣」後十大屋苑兩日15宗 上月成交破百
4客爭購荃灣中心兩房 業主即場反價8萬沽
許家印被接管布力徑洋房 委託代理招標 市值約5億
港交所全年多賺18% 略遜預期 第4季非上市股本投資蝕近2.5億
歐冠昇退任 不欲為自己評分
陳茂波：不值得取消股票印花稅
券商：「撤辣」對地產股正面
恒指跌25點 成交增至1303億 上月創13月最大單月升幅
樂思泓基齊招股 料下周五掛牌
新世界少賺13% 中期息削逾半 鄭志剛：承諾2024財年不供股 盡力去槓桿
網易上季業績遜預期 按季少賺15%
人行放寬散戶等投資銀行間債券
金管局：1月新申住宅按揭宗數按月升37%
百威亞太第4季淨虧損擴大九成
太平洋航運去年少賺84%
阿里雲逾百產品減價 最多減價55%
美1月核心PCE表現符預期 按年升2.8% 近3年最低增幅
美證交會查OpenAI 涉誤導投資者
薩爾瓦多投資比特幣帳賺四成 總統：專家「完全沉默了」
標普全球評級：台積電等面臨缺水 恐礙全球供應鏈
張兆聰：手遊股偏強 心動走勢佳可小注
英鎊定存高息精選
植耀輝：國泰炒作時間尚早
葉創成：新地受惠撤辣 候低吸
盧駿匡：港股技術超買 考驗16453點支持
技術取勝：金蝶後市挑戰9.5元
劉思明：電子產品部件股具炒復蘇概念可吼
周顯：股市暢旺可促進消費
譚新強：不止日韓企業需要改革 中國更需要
湯文亮：財爺「撤辣」後 有人快活有人愁
海外買家續增 泰低密度住宅看俏
劉思明：電子產品部件股具炒復蘇概念可吼
【明報專訊】港股低開後反彈，高位受壓，跟不上內地A股升勢。信義光能（0968）業績超預期，加上股價低殘，刺激飈升近兩成半，消費電子產品部件股也具炒復蘇概念可小注。
相關字詞﹕
財經專欄
數據尋寶
劉思明
上 / 下一篇新聞
「撤辣」兩日一手錄80宗 近月罕見 城軒單日沽14伙 一客4150萬掃「15 Western Street」 6伙
新盤收票加快 Belgravia Place兩日收逾千票
「撤辣」後十大屋苑兩日15宗 上月成交破百
4客爭購荃灣中心兩房 業主即場反價8萬沽
許家印被接管布力徑洋房 委託代理招標 市值約5億
港交所全年多賺18% 略遜預期 第4季非上市股本投資蝕近2.5億
歐冠昇退任 不欲為自己評分
陳茂波：不值得取消股票印花稅
券商：「撤辣」對地產股正面
恒指跌25點 成交增至1303億 上月創13月最大單月升幅
樂思泓基齊招股 料下周五掛牌
新世界少賺13% 中期息削逾半 鄭志剛：承諾2024財年不供股 盡力去槓桿
網易上季業績遜預期 按季少賺15%
人行放寬散戶等投資銀行間債券
金管局：1月新申住宅按揭宗數按月升37%
百威亞太第4季淨虧損擴大九成
太平洋航運去年少賺84%
阿里雲逾百產品減價 最多減價55%
美1月核心PCE表現符預期 按年升2.8% 近3年最低增幅
美證交會查OpenAI 涉誤導投資者
薩爾瓦多投資比特幣帳賺四成 總統：專家「完全沉默了」
標普全球評級：台積電等面臨缺水 恐礙全球供應鏈
張兆聰：手遊股偏強 心動走勢佳可小注
英鎊定存高息精選
植耀輝：國泰炒作時間尚早
葉創成：新地受惠撤辣 候低吸
盧駿匡：港股技術超買 考驗16453點支持
技術取勝：金蝶後市挑戰9.5元
劉思明：電子產品部件股具炒復蘇概念可吼
周顯：股市暢旺可促進消費
譚新強：不止日韓企業需要改革 中國更需要
湯文亮：財爺「撤辣」後 有人快活有人愁
海外買家續增 泰低密度住宅看俏
「撤辣」兩日一手錄80宗 近月罕見 城軒單日沽14伙 一客4150萬掃「15 Western Street」 6伙
新盤收票加快 Belgravia Place兩日收逾千票
「撤辣」後十大屋苑兩日15宗 上月成交破百
4客爭購荃灣中心兩房 業主即場反價8萬沽
許家印被接管布力徑洋房 委託代理招標 市值約5億
港交所全年多賺18% 略遜預期 第4季非上市股本投資蝕近2.5億
歐冠昇退任 不欲為自己評分
陳茂波：不值得取消股票印花稅
券商：「撤辣」對地產股正面
恒指跌25點 成交增至1303億 上月創13月最大單月升幅
樂思泓基齊招股 料下周五掛牌
新世界少賺13% 中期息削逾半 鄭志剛：承諾2024財年不供股 盡力去槓桿
網易上季業績遜預期 按季少賺15%
人行放寬散戶等投資銀行間債券
金管局：1月新申住宅按揭宗數按月升37%
百威亞太第4季淨虧損擴大九成
太平洋航運去年少賺84%
阿里雲逾百產品減價 最多減價55%
美1月核心PCE表現符預期 按年升2.8% 近3年最低增幅
美證交會查OpenAI 涉誤導投資者
薩爾瓦多投資比特幣帳賺四成 總統：專家「完全沉默了」
標普全球評級：台積電等面臨缺水 恐礙全球供應鏈
張兆聰：手遊股偏強 心動走勢佳可小注
英鎊定存高息精選
植耀輝：國泰炒作時間尚早
葉創成：新地受惠撤辣 候低吸
盧駿匡：港股技術超買 考驗16453點支持
技術取勝：金蝶後市挑戰9.5元
周顯：股市暢旺可促進消費
譚新強：不止日韓企業需要改革 中國更需要
湯文亮：財爺「撤辣」後 有人快活有人愁
海外買家續增 泰低密度住宅看俏
prev
next