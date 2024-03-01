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經濟
葉創成 創富倉

投資策略

葉創成：新地受惠撤辣 候低吸

【明報專訊】去年9月27日在《明報》「編輯室手記」見報、題為「樓市跌勢加快 救市料陸續有來」的文章提到，筆者與中小型地產公司老闆、房地產學系教授、代理行研究部主管、外資基金經濟師及退休銀行大班飯敘，當中，部分專家早前曾就房策向政府提供意見，他們大多數均擔心樓價跌勢加快，當時已從2021年8月高位回落近兩成，故建議政府出招穩定樓價。本周三《財政預算案》宣布撤銷所有住宅物業需求管理措施、全面「撤辣」，令筆者感到政府總算從善如流、順應民意，而作為新地（0016）小股東，亦擬候低增持該地產龍頭股。

雖然新地受惠「撤辣」，但正如城市大學管理科學系特約教授曾淵滄昨日接受「名人樓市論壇」專訪所說：「目前本港樓市唯一不利因素是高息。」筆者也認同，高息既不利樓價，也不利地產股，因此亦不急於在現時便增持新地。

港息或高企不下 不利樓市地產股

過去一年多以來本港處於高息環境，原因是奉行聯繫匯率，港息需要跟隨美息升跌，而美國通脹高企，聯儲局在2022年3月以來大幅加息，聯邦基金利率上端現時高達5.5厘，引領港息亦升至相若水平。

向前望的話，即使美國聯儲局預期今年將減息3次共0.75厘，但筆者認為，由於當地通脹壓力仍揮之不去，最終減息速度及力度或遜於預期，甚至不能夠完全排除再加息的可能，因此在美息更長時間維持在更高水平（Higher for Longer）的情况下，本港高息環境料仍會持續，這會繼續困擾樓市，對地產股亦屬負面。

「辣稅」關稅均增加用家成本 早撤早着

筆者前上司陸振球是本港樓市專家，他曾對筆者表示，2010年以來額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅等「辣稅」先後出現，其實是增加了置業成本，擾亂了自由市場，結果亦推高了樓價；在筆者看來，上述分析實屬一針見血，政府在2010年起應該大幅增加住宅及相關土地供應而非推出「辣招」，因此樂見政府本周順應民意「撤辣」。

作為對經濟學略懂一二的「小記者」，筆者認為，美國政府於2018年7月以來向中國大幅加徵關稅，部分關稅難免會轉嫁至當地消費者，結果令通脹飈升，至今情况亦未有顯著改善。向前望的話，筆者期待一如本港政府本周「撤辣」般，美國政府將來也會撤銷對華加徵的關稅，這樣既可令當地通脹及息口回落，屆時港股亦可望出現一番新景象。

上月初推介中國重汽 至今升16.8%

最後值得一提的是，筆者在上月2日於本欄發表題為「中國重汽『盈喜』迎甲辰龍年」的文章至今，中國重汽（3808）股價最高報22.8元，昨日收報20.7元，較見報前1日（上月1日）的收市價17.72元分別高28.6%及16.8%。由此可見，只要審慎選股，港股仍然是有投資賺錢的機會，尤其今年是甲辰龍年，根據中國傳統說法，龍呈祥瑞，「龍」也象徵幸運、成功及強大。

[葉創成 創富倉]

相關字詞﹕中國重汽(3808) 對華關稅 辣稅 《財政預算案》 撤辣 新地(0016)

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