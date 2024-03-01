明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

百威亞太第4季淨虧損擴大九成

【明報專訊】百威亞太（1876）公布第四季淨虧損擴大九成，雖然公司多派末期息四成，但昨日股價仍大跌6.6%，收報12.68元，為2022年11月以來最大跌幅。不過由於中國和韓國的業務發展，分析員對該啤酒製造商的前景仍持樂觀態度。

末期息增四成 股價仍挫近7%

百威亞太最新公布的財報顯示，公司第四季淨虧損2300萬美元，按年擴大91.6%，亦遠遜於市場預期的近7800萬美元盈利；若撇除匯兌及其他單次、會計項目收益的正常化盈利則有3800萬美元，上年同期為虧損1900萬美元。收入方面，公司第四季度按年升8.9%，毛利率亦增加1.9百分點至47.7%。全年計，公司盈利倒退6.7%至8.52億美元，正常化盈利則按年升6.8%至9.17億美元。收入及毛利按年升11.1%及12.4%；毛利率亦略升0.4百分點至50.4%。公司宣布派末期息5.29美分，按年升近四成。

高盛分析師認為可買入百威亞太的股票，目標價16元，主要是由於中國現在正在出現的「高端化」趨勢有利於百威亞太的發展，而百威亞太首席執行官Jan Craps在接受彭博社採訪時也表示，公司順應趨勢今年擴大百威啤酒及「超級優質」產品在更多中國城市分銷。同時，百威亞太產品在韓國市場的售價增長也可抵消其在韓的高昂營銷費用從而使得利潤率回升。而花旗分析師則將百威亞太的目標價定為23.6元，因為百威亞太可能會考慮合適的並購和合作夥伴關係，以加速其在東南亞的增長。

上 / 下一篇新聞

「撤辣」兩日一手錄80宗 近月罕見 城軒單日沽14伙 一客4150萬掃「15 Western Street」 6伙
「撤辣」兩日一手錄80宗 近月罕見 城軒單日沽14伙 一客4150萬掃「15 Western Street」 6伙
新盤收票加快 Belgravia Place兩日收逾千票
新盤收票加快 Belgravia Place兩日收逾千票
「撤辣」後十大屋苑兩日15宗 上月成交破百
「撤辣」後十大屋苑兩日15宗 上月成交破百
4客爭購荃灣中心兩房 業主即場反價8萬沽
4客爭購荃灣中心兩房 業主即場反價8萬沽
許家印被接管布力徑洋房 委託代理招標 市值約5億
許家印被接管布力徑洋房 委託代理招標 市值約5億
港交所全年多賺18% 略遜預期 第4季非上市股本投資蝕近2.5億
港交所全年多賺18% 略遜預期 第4季非上市股本投資蝕近2.5億
歐冠昇退任 不欲為自己評分
歐冠昇退任 不欲為自己評分
陳茂波：不值得取消股票印花稅
陳茂波：不值得取消股票印花稅
券商：「撤辣」對地產股正面
券商：「撤辣」對地產股正面
恒指跌25點 成交增至1303億 上月創13月最大單月升幅
恒指跌25點 成交增至1303億 上月創13月最大單月升幅
樂思泓基齊招股 料下周五掛牌
樂思泓基齊招股 料下周五掛牌
新世界少賺13% 中期息削逾半 鄭志剛：承諾2024財年不供股 盡力去槓桿
新世界少賺13% 中期息削逾半 鄭志剛：承諾2024財年不供股 盡力去槓桿
網易上季業績遜預期 按季少賺15%
網易上季業績遜預期 按季少賺15%
人行放寬散戶等投資銀行間債券
人行放寬散戶等投資銀行間債券
金管局：1月新申住宅按揭宗數按月升37%
金管局：1月新申住宅按揭宗數按月升37%
太平洋航運去年少賺84%
太平洋航運去年少賺84%
阿里雲逾百產品減價 最多減價55%
阿里雲逾百產品減價 最多減價55%
美1月核心PCE表現符預期 按年升2.8% 近3年最低增幅
美1月核心PCE表現符預期 按年升2.8% 近3年最低增幅
美證交會查OpenAI 涉誤導投資者
美證交會查OpenAI 涉誤導投資者
薩爾瓦多投資比特幣帳賺四成 總統：專家「完全沉默了」
薩爾瓦多投資比特幣帳賺四成 總統：專家「完全沉默了」
標普全球評級：台積電等面臨缺水 恐礙全球供應鏈
標普全球評級：台積電等面臨缺水 恐礙全球供應鏈
張兆聰：手遊股偏強 心動走勢佳可小注
張兆聰：手遊股偏強 心動走勢佳可小注
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
植耀輝：國泰炒作時間尚早
植耀輝：國泰炒作時間尚早
葉創成：新地受惠撤辣 候低吸
葉創成：新地受惠撤辣 候低吸
盧駿匡：港股技術超買 考驗16453點支持
盧駿匡：港股技術超買 考驗16453點支持
技術取勝：金蝶後市挑戰9.5元
技術取勝：金蝶後市挑戰9.5元
劉思明：電子產品部件股具炒復蘇概念可吼
劉思明：電子產品部件股具炒復蘇概念可吼
周顯：股市暢旺可促進消費
周顯：股市暢旺可促進消費
譚新強：不止日韓企業需要改革 中國更需要
譚新強：不止日韓企業需要改革 中國更需要
湯文亮：財爺「撤辣」後 有人快活有人愁
湯文亮：財爺「撤辣」後 有人快活有人愁
海外買家續增 泰低密度住宅看俏
海外買家續增 泰低密度住宅看俏