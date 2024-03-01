網易上季業績遜預期 按季少賺15%

美股開盤前曾挫逾8%

截至昨晚約11時，網易美股報112.48美元，折合價約176.03港元，較本港收市價176.2元相若。

網易去年全年總收入1035億元，增長7%；經調整的持續經營淨利潤326億元，增長43%。至於上季盈利按年雖有增長，但若按季度比，盈利及經調整的持續經營淨利潤分別下跌15%及14%，而營業費用卻按季及按年分別增加6%及13.6%，主要由於遊戲及相關增值服務市場推廣支出和研發投入的增加。

收入方面，上季遊戲及相關增值服務淨收入按年增9.6%至209.21億元，但按季跌逾4%，當中來自在線遊戲的淨收入約佔93.4%，手遊的淨收入約佔在線遊戲淨收入的 76.7%，按年多10.3個百分點，按季則減少1個百分點，手遊《蛋仔派對》自2022年上線以來，累計註冊玩家超5億，農曆新年日活躍用戶突破4000萬；新手遊《逆水寒》活躍用戶亦達到1億的新里程碑。此外，季內有道淨收入14.8億元，增1.8%；雲音樂淨收入19.9億元，跌16.4%；創新業務和其他淨收入27.5億元，增12.9%。

全年收入1035億

全年而言，網易總收入1035億元，其中遊戲及相關增值服務淨收入增9%至816億元，在線遊戲佔92.9%，年內手遊淨收入佔在線遊戲淨收入的比例由67%按年增至75.2%。

網易首席執行官丁磊表示，去年是網易遊戲在品類創新突破上具有里程碑意義的一年，遊戲產品線更加豐富和多樣化，不僅延續《蛋仔派對》的成功，更推出《巔峰極速》和《全明星街球派對》等創新細分品類產品。

丁磊又稱，網易始終將提供創新、高質量的產品和服務置於首要位置，以不斷增強其的全球影響力，提升用戶體驗，並推動整個行業的進步，至於何時在海外市場正式推《蛋仔派對》國際版，丁磊只說仍在等待相關認證，處於正常的發展進度。