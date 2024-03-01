新世界少賺13% 中期息削逾半 鄭志剛：承諾2024財年不供股 盡力去槓桿

明報記者 方楚茵

集團來自持續經營業務的收入為170.66億元，按年下跌25%，差過市場預期的218.5億元，主要由於香港及中國內地的物業發展入帳減少；毛利上升2%至72.57億元，主要受惠於K11項目中較高毛利的物業投資 。

收入跌25%遜預期 K11項目毛利微升

近年新世界發展財務及負債情况備受關注，集團指出，在可預見的將來不會發行股票集資，亦無供股計劃。集團執行副主席兼行政總裁鄭志剛亦在業績會上表明，會保守承諾在2024財年不供股，盡力去槓桿。

談到大減派息，鄭志剛解釋，因應高息環境調整派息水平，增加集團防守性，相信隨着獲利能力回升，將提供更穩定股息回報。同時，集團以低於面值回購了債券及永續債，亦贖回一部分債券，合共約110億元，錄得回購盈利之餘兼降低負債，未來會因應市况適時回購；而分拆企業行動亦會考慮，並在適時披露。截至去年底，公司仍有520億元可動資金，他指集團資金流動性不成問題。

高息環境調整派息 增集團防守性

此外，鄭志剛亦公布將2024財年出售非核心資產的目標由60億元提升至80億元，相當於減少淨負債3.4%，涉及的非核心資產項目包括長沙灣83號、永康街項目等，當中部分項目出售已去到非常為熟階段，相信很快有消息公布，會加快資金回籠。

提升出售非核心項目目標 加快資金回籠

集團表示，相信2026年淨負債比率下降速度會更為明顯，2027財年（2026/2027年）淨負債比率將回落至百分之三十的中高段。而截至去年底的中期債務淨額與權益比率為49.9%。

對於政府「全面撤辣」，鄭志剛認為樓價未必大升，因市場供應較多。但去年10月「減辣」已令成交升兩成，相信今次「全面撤辣」將令交投升幅達四成至五成。而金管局放寬按揭成數及取消壓測等政策，亦有助帶動「換樓鏈」，釋放中產家庭、投資者、專才等的購買力。

鄭志剛表示，集團將趁市場氣氛向好，加快賣樓速度，包括搶先提早未來6個月推出合計2500伙應市，包括北角皇都戲院項目、啟德項目，料可短時間內為集團帶來良好現金流。