恒指跌25點 成交增至1303億 上月創13月最大單月升幅

恒指昨低開107點，隨着A股上升，大市一度倒升158點，但午後表現乏力，全日表現反覆，最終收跌25點或0.15%，國指跌10點或0.19%，收報5677點，科指升4點或0.14%，收報3431點。總結2月，恒指扭轉1月大跌逾9%頹勢，累升逾6%，國指升逾9%，科指更累升14%。

北水連續11交易日淨流入

A股方面，上證升穿3000點，收報3015點，與滬深300指數齊升近2%，深成指與創業板指數則升逾3%，滬深兩市成交再破萬億元人民幣。總結2月，上證指數累升逾8%，深成指及創業板指彈14%。

北水方面，昨日淨流入13.68億元，連續11個交易日淨流入，是5個月最長，中電信（0728）罕有成為昨日北水淨入最多股份，全日獲淨入1.37億元，中芯（0981）及平保（2318）均被北水淨入逾1.2億元，騰訊（0700）則遭淨沽1.86億元；南水北上淨買入166億元人民幣，是2023年7月25日後最多，2月累計淨買入超過607億元人民幣，是7個月來首次月度淨買入。

信義光能績後飈逾兩成

屬升幅最大藍籌

公司業績好壞成股市陰晴表，業績遜預期的百度（9888），股價急跌逾6%；信義光能（0968）去年多賺近一成，全日抽升24%，是升幅最大藍籌；百威亞太（1876）上季虧損擴大，跌6.6%，為跌幅最大藍籌。日前做好的本地地產股現回吐（見表）。

其他科網股如阿里（9988）旗下阿里雲再劈價，跌1.8%，京東（9618）跌2.3%，騰訊靠穩，美團（3690）逆市升近2%。