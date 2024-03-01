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經濟

港交所全年多賺18% 略遜預期 第4季非上市股本投資蝕近2.5億

【明報專訊】港交所（0388）公布去年全年業績，年內純利為118.62億元，按升18%（見表），惟略遜於市場預期的119億元。單計第四季，港交所純利達25.97億元，按年及按季分別跌13%及12%。全年業績略遜預期，部分原因受第四季非上市股本投資，錄得非經常性估值虧損2.46億元拖累。港交所第二次中期息派3.91元，全年派8.41元，全年派息比率達九成，與去年持平。

港交所年內收入及其他收益達205.16億元，按年升11%，創歷來第二高紀錄，僅次於2021年的紀錄。集團解釋，主要受惠於保證金與結算所基金的投資收益淨額創新高，令年內主要業務收入達189.41億元，按年升3%。同時受去年LME交易及結算費增加，惟受港交所整體現貨日均成交額下跌及上市費收入減少，令其交易及結算費減少。港交所昨股價表現平穩，收報242.8元，跌0.82%，成交額12.62億元。

北向交易增8% 相關收入反跌

港交所年內整體現貨日均成交額達1050億元，按年跌16%；期交所的衍生產品合約及聯交所股票期權合約均增4%，分別達74.2萬張及61.2萬張。值得一提的是，雖然滬深股通年內日均成交額達1083億元人民幣，較2022年增8%，但由於A股的交易費自去年8月28日起下調三成，再加上人民幣貶值，令年內北向交易的交易費跌至4.81億元，按年減少4200萬元。

投資收益淨額近50億 超2019年高位

港交所受惠加息環境及外部組合收益帶動，年內投資收益淨額達49.59億元，超越2019年高位。按投資產品類別計，年內現金及銀行存款收息達44.17億元，較2022年升逾1.67倍，同時貢獻年內純利37%；外部投資組合轉賺4.21億元，債券及外匯投資收益淨額分別增至3.63億元及1100萬元。惟長期股本投資虧損則擴大至2.53億元。

港交所的非上市股本投資，於第四季錄得非經常性估值虧損2.46億元，港交所行政總裁歐冠昇昨於業績會中表示，港交所非上市股本投資減值虧損主要與其虛擬銀行富融有關，另外亦涉及其他中國投資項目的減值，港交所持少數股權，減值不涉現金項目。港交所財務總監劉碧茵補充，其涉及少數股權投資，而集團以投資組合的形式持有，其估值調整較集團業績而言影響屬輕微。

明報記者

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