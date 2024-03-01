「撤辣」後十大屋苑兩日15宗 上月成交破百

代理稱，上月原本受新春長假影響交投，但最終因「撤辣」推動成交量，令全月破百宗成交。上月共錄20宗成交的沙田第一城，交投按月升5宗或33%。美聯區域聯席董事黃錦瀚稱，屋苑第50座中層A室，實用284方呎兩房間隔，預算案公布後周三當晚以418萬元獲投資客承接、實呎14,718元；原業主2016年417萬元購入，帳面賺1萬元，但連使費後料實蝕約18萬元或4%。

第一城連錄6宗成交最旺

荔枝角美孚新邨亦在「撤辣」後錄得3宗成交，美聯區域聯席董事邱漢榮表示，美孚新邨3期吉利徑6號低層A室，實用670方呎，3房間隔，望內園景，於「撤辣」後獲用家以600萬元購入，實呎約8955元，低於市價約5%。原業主2005年11月125萬元購入，持貨約19年，帳面賺約475萬元或約3.8倍。

「撤辣」後鰂魚涌太古城則錄得勁蝕成交，美聯區域經理吳肇基表示，太古城彩天閣中層H室，實用760方呎，3房1套間隔，早前原經議價後減至1200萬元，得悉「撤辣」後即反價，並以1280萬元沽出，實呎16,842元。不過原業主2021年約1710萬元購入，帳面仍蝕約430萬元或約25%，連使費料實蝕520萬元或30%。

「撤辣」當日元朗錄4宗二手成交

另多個地區亦連錄「撤辣」後成交。中原地產區域營業董事蕭頌崴表示，元朗區在「撤辣」當天已錄得4宗二手成交，其中朗屏8號2座低層F室，實用622方呎，3房間隔，以732萬元承接，實呎11,768元。原業主2016年9月707.4萬元一手買入，持貨約7年半，帳面賺24.6萬元或3.5%。

利嘉閣首席聯席董事霍志豪指，屯門市中心地區主要屋苑於「撤辣」後亦錄得3宗成交，其中屯門時代廣場A座中層1室，實用409方呎2房戶，以320萬元易手，實呎7824元，料為屋苑最少3年來呎價新低。原業主2009年132萬元購入，帳面仍升188萬元或1.4倍。

[香港地產]