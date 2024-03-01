明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

「撤辣」兩日一手錄80宗 近月罕見 城軒單日沽14伙 一客4150萬掃「15 Western Street」 6伙

【明報專訊】剛過去周三出台的《財政預算案》公布即時「撤辣」後，令近期一直處於頹勢的新盤交投市况反彈，綜合市場資訊，單計過去兩日一手成交共錄約80宗，佔2月整體一手成交270宗近三成。「撤辣」效應下，個別銷情原本慢熱的新盤亦見承接力，其中已屆現樓的裕泰興土瓜灣城軒，昨連沽約14伙、估計吸金逾1億元，據悉有買家斥資約2000萬元連購兩伙；另同為現樓的萬科香港旗下西營盤15 Western Street，亦連沽6伙開放式戶涉資約4150萬元，代理消息指由同一組買家購入。

明報記者 林可為

上月全月整體一手成交約270宗，為2022年11月錄約230宗後的15個月新低，但在「撤辣」效應下，用家及投資客過去兩日積極入市，其中原屬市場較「冷門」新盤、裕泰興旗下土瓜灣城軒，去年12月至今年2月27日原本只售出4伙（涉資3519萬元），但昨天單日連錄約14宗成交、估計吸金逾1億元，據悉有買家斥資約2000萬元購兩伙。

城軒單日吸金逾億

中原九龍區營業董事李玉祥表示，不少用家及長線投資者，於「撤辣」前已參觀城軒現樓示範單位，「撤辣」後即拍板入市，而昨日較早時沽出的12伙，屬實用510及708方呎兩房、3房單位，成交價808萬至1175萬元，實呎約1.58萬至1.72萬元；城軒昨日據悉共售出14伙。以城軒累沽18伙計，單計昨日售出單位，佔該盤累積成交量近八成。值得留意，城軒早前曾增加折扣優惠，變相減價約一成。

港島區方面，萬科香港旗下西營盤15 Western Street，最新售出6伙開放式單位，實用均為213方呎，分佈於19至22樓，成交價共約4150萬元，實呎逾3.2萬元，為項目去年11月後，3個月來再錄得一手成交。代理消息指出，上述單位由同一組客人購入，料作長線投資用途。

恒地THE HOLBORN

再售出兩伙1房戶

至於「財爺」陳茂波公布「撤辣」當日已連沽5伙、恒地（0012）旗下港島東THE HOLBORN，銷情持續，昨再售出兩伙實用253及277方呎的1房戶，成交價587萬至622萬元、實呎2.24萬至2.32萬元，銷售總額逾1209萬元。

「撤辣」後即開齋

Bal Residence 527萬沽1房

此外，市建局項目亦不乏捧場客，與信置（0083）合作的旺角ONE SOHO，連售3伙實用299至310方呎的1房戶，成交價635萬至655萬元，實呎均逾2.1萬元；與麗展（0488）合作的觀塘Bal Residence，亦錄「撤辣」後首宗成交，以526.9萬元售出17樓實用341方呎C室1房戶、實呎1.54萬元。

[香港地產]

相關字詞﹕撤辣 THE HOLBORN 15 WESTERN STREET ONE SOHO Bal Residence 城軒

上 / 下一篇新聞

新盤收票加快 Belgravia Place兩日收逾千票
新盤收票加快 Belgravia Place兩日收逾千票
「撤辣」後十大屋苑兩日15宗 上月成交破百
「撤辣」後十大屋苑兩日15宗 上月成交破百
4客爭購荃灣中心兩房 業主即場反價8萬沽
4客爭購荃灣中心兩房 業主即場反價8萬沽
許家印被接管布力徑洋房 委託代理招標 市值約5億
許家印被接管布力徑洋房 委託代理招標 市值約5億
港交所全年多賺18% 略遜預期 第4季非上市股本投資蝕近2.5億
港交所全年多賺18% 略遜預期 第4季非上市股本投資蝕近2.5億
歐冠昇退任 不欲為自己評分
歐冠昇退任 不欲為自己評分
陳茂波：不值得取消股票印花稅
陳茂波：不值得取消股票印花稅
券商：「撤辣」對地產股正面
券商：「撤辣」對地產股正面
恒指跌25點 成交增至1303億 上月創13月最大單月升幅
恒指跌25點 成交增至1303億 上月創13月最大單月升幅
樂思泓基齊招股 料下周五掛牌
樂思泓基齊招股 料下周五掛牌
新世界少賺13% 中期息削逾半 鄭志剛：承諾2024財年不供股 盡力去槓桿
新世界少賺13% 中期息削逾半 鄭志剛：承諾2024財年不供股 盡力去槓桿
網易上季業績遜預期 按季少賺15%
網易上季業績遜預期 按季少賺15%
人行放寬散戶等投資銀行間債券
人行放寬散戶等投資銀行間債券
金管局：1月新申住宅按揭宗數按月升37%
金管局：1月新申住宅按揭宗數按月升37%
百威亞太第4季淨虧損擴大九成
百威亞太第4季淨虧損擴大九成
太平洋航運去年少賺84%
太平洋航運去年少賺84%
阿里雲逾百產品減價 最多減價55%
阿里雲逾百產品減價 最多減價55%
美1月核心PCE表現符預期 按年升2.8% 近3年最低增幅
美1月核心PCE表現符預期 按年升2.8% 近3年最低增幅
美證交會查OpenAI 涉誤導投資者
美證交會查OpenAI 涉誤導投資者
薩爾瓦多投資比特幣帳賺四成 總統：專家「完全沉默了」
薩爾瓦多投資比特幣帳賺四成 總統：專家「完全沉默了」
標普全球評級：台積電等面臨缺水 恐礙全球供應鏈
標普全球評級：台積電等面臨缺水 恐礙全球供應鏈
張兆聰：手遊股偏強 心動走勢佳可小注
張兆聰：手遊股偏強 心動走勢佳可小注
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
植耀輝：國泰炒作時間尚早
植耀輝：國泰炒作時間尚早
葉創成：新地受惠撤辣 候低吸
葉創成：新地受惠撤辣 候低吸
盧駿匡：港股技術超買 考驗16453點支持
盧駿匡：港股技術超買 考驗16453點支持
技術取勝：金蝶後市挑戰9.5元
技術取勝：金蝶後市挑戰9.5元
劉思明：電子產品部件股具炒復蘇概念可吼
劉思明：電子產品部件股具炒復蘇概念可吼
周顯：股市暢旺可促進消費
周顯：股市暢旺可促進消費
譚新強：不止日韓企業需要改革 中國更需要
譚新強：不止日韓企業需要改革 中國更需要
湯文亮：財爺「撤辣」後 有人快活有人愁
湯文亮：財爺「撤辣」後 有人快活有人愁
海外買家續增 泰低密度住宅看俏
海外買家續增 泰低密度住宅看俏