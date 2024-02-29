來年度賣地涉1.5萬伙 主動賣地後新低

此外，陳茂波亦透露，估計今年起的5年內，私人住宅單位每年平均落成量超過1.9萬伙，較過去5年的平均數增加約15%，而未來3至4年一手私人住宅單位潛在供應量約為10.9萬個單位。

值得留意，來年度賣地的潛在供應僅1.5萬伙，較去年同期預計本財政年度的20,550伙減少27%，也是政府自2011至12年度起主動推售地皮後，預計供應量最少的一年。

此外，下年度亦會推出非住宅用地，分別推售兩幅商業用地及一幅工業用地，分別涉約129萬方呎的商業樓面，以及581萬方呎工業樓面，上述料為賣地計劃史上最大規模的工業用地。

陳茂波補充指出，將考慮市場情况，決定推售土地的數量、種類及速度。

賣地收入料330億 15年度新低

另據《財政預算案》估算，本年度地價收入（包括出售官地、私人協約方式批地、修訂現行土地契約、換地及續訂土地契約等）修訂為193.98億元，較去年2月預計的850億元大幅減少逾77%，更是自2005至06年度地價收入錄得287.03億元後，近18個年度來地價收入最低的一個年度。

另外，政府亦估算，下年度賣地收入為330億元，是2009至10年度初的預算165億元、近15個年度新低。

仲量聯行估價諮詢部資深董事區建強表示，政府是次顯著減少土地供應，並延遲交椅洲的填海工程，反映政府明白發展商在新盤銷售欠佳下，缺乏吸納土地的意欲。現時市場疲弱，若不調整供地數量和速度，只會讓流標情况持續或出現地價一浪低於一浪的情况，對庫房收益沒有幫助。

他又指出，若不理會經濟復蘇步伐和物業需求情况而大量供應土地，會加重發展商及樓市的壓力，加速地價跌勢。然而，發展商何時重拾對吸納地皮的意欲，尚要視乎會否減息、減息幅度及交投會否顯著回升。