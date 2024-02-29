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經濟
2024年2月29日星期四
技術取勝
投資策略
IPO定價研優化 料檢討回撥上限 擬縮買賣差價 唐家成：將完善市場機制
窩輪牛熊證 研減上市成本
房託期權莊家免印花稅 庫房少10億
綠色船舶獲優惠 消息：每年津貼2萬
港股回調253點 美聯漲34%
新地核心純利跌6% 削中期息24% 物業銷售挫25% 224億銷售下半財年入帳
百度經調整利潤升44% 收入遜預期
銀娛全年扭虧賺68億 特別息0.3元
碧桂園遭建滔入稟清盤 稱涉債務佔比低
信義系3企純利齊升 兩企大減派息
世華上季收入升5% 轉蝕111萬美元
ASMPT料首季銷售中位數跌20%
彭博：蘋果棄造車 專注拓AI 高層憂Apple Car利潤率遠遜硬件產品
比特幣突破6萬美元 低歷史高位15%
福建晉華竊機密案 三藩市法庭判無罪
張兆聰：嘉華低殘 市帳率0.15倍吸引
美元定存高息精選
技術取勝：恒地逼近阻力24.5元
劉思明：業績股尋寶 江南布衣估值仍不貴
周顯：租金生活成本太高困擾港
湯文亮：鬱鬱寡歡的銀行家
撤辣後6盤共354伙周日搶閘推 Belgravia Place昨加推72伙 個別加價2%
一手單日沽30伙 較撤辣前增5倍
來年度賣地涉1.5萬伙 主動賣地後新低
小型單位租值升2.3%跑贏大市
大摩前高層等 1.68億放售陽明山莊相連戶
城大曾淵滄：撤辣令有能力買樓者增 樓價料回升
去年亞太商業房產 MSCI：成交跌28%
技術取勝：恒地逼近阻力24.5元
【明報專訊】百濟闖110元後或整固（圖）
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IPO定價研優化 料檢討回撥上限 擬縮買賣差價 唐家成：將完善市場機制
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