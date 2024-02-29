福建晉華竊機密案 三藩市法庭判無罪

美國司法部於2018年指控晉華透過與台灣聯華電子公司的協議，盜取美國最大儲存晶片製造商美光科技（美：MU）的機密。聯華電子於2020年承認盜竊商業機密，向美方繳付6000萬美元的罰款，並就美國司法部指控晉華的案件提供協助。不過法官切斯尼認為，美國檢察官未能證明晉華盜取美光的專有數據。若被定罪，晉華將面臨罰款、被沒收晶片，並充公因盜取數據而獲得的收入。

或緩和華府向中資提訴訟

晉華案時值時任美國總統特朗普向中國發起貿易戰。美國司法部甚至發起「中國專案」（China Initiative），調查和起訴懷疑竊取美國機密的華裔人士。這項計劃因被指煽動對亞裔的仇恨而遭到批評，最終於2022年結束，但針對晉華的訴訟仍繼續進行。

彭博社指出，今次裁決意義重大，因為儘管美國以非法向中方轉移知識產權為名，成功令多人定罪，但司法部很少在美國法院起訴中國企業。美光與晉華已於去年12月達成和解，兩家公司同意結束雙方的所有訴訟，包括美光在美國司法部向晉華提出刑事指控前一年提出的民事訴訟。

出於對網絡安全的擔憂，中國政府於去年5月禁止「關鍵信息基礎設施」的營運者採購美光的晶片。美國也與盟友合作，阻止中國取得先進的半導體製造技術。

（彭博社）

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