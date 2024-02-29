比特幣突破6萬美元 低歷史高位15%

「減半」臨近 資金湧現貨ETF

由於比特幣挖礦獎勵預計於4月下半月「減半」（Bitcoin Halving），令比特幣供應面臨減少，刺激了投資者對比特幣的看漲情緒。大量資金湧入比特幣現貨ETF，促使一些行業觀察家警告，供應短缺將逼在眉睫。隨着供應「減半」臨近，礦商的新幣將無法滿足市場需求。分析師表示，約80%的比特幣供應量，在過去6個月未曾易手，可能令供應緊張加劇，增加了比特幣價格的上行壓力。

此外，美國第四季GDP修正值，按季折合成年率增長3.2%，較初值略低0.1個百分點，這主要由於私人庫存令GDP增幅減少0.27個百分點，不過消費者支出較初值向上修訂。美股三大指數早段下滑，道指跌約200點。

高盛行政總裁蘇德巍（David Solomon）表示，市場認為經濟軟着陸的機會非常高，「我認為目前狀况不錯，只是經濟的不確定性，較市場的定價為高」。他說，物價仍然較高，「月光族」消費者已出現收緊支出的行為。為改善經營狀况，美國老牌零售巨頭梅西百貨（Macy's）（美：M）表示，將在未來3年內，關閉約150家表現欠佳的百貨門店，約佔其門店總數30%，其股價早段跌4%。

（綜合報道）

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