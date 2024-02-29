彭博：蘋果棄造車 專注拓AI 高層憂Apple Car利潤率遠遜硬件產品

該報道引述消息人士稱，蘋果營運總監Jeff Williams與負責電動車項目的副總裁Kevin Lynch周二在內部披露此消息時，從事電動車項目的2000名員工深感驚訝。該兩名蘋果高層稱，Apple Car項目將逐步結束，部分軟件工程師將轉至John Giannandrea領導的AI部門。數百名硬件工程師及汽車設計師可申請其他部門的職位，但部分人可能被裁員。

據稱，蘋果內部曾預計Apple Car以10萬美元的價格出售，但高層憂慮其利潤率仍將遠低於其他蘋果硬件產品，且該車距離上市仍要多年，卻不斷花費巨額資金，令蘋果管理層在數周前決定斬纜。

蘋果於2014年左右展開名為「泰坦計劃」（Project Titan）的電動車項目，目標是推出擁有豪華房車內飾的全自動駕駛電動車，讓蘋果進入全新的行業。雖然電動車有望發展為「有車輪的電腦」，正好發揮蘋果設備的優勢，但這項目幾乎從一開始就舉步維艱，曾多次改組領導層，並調整發展方向。決策舉旗不定，令該項目以失敗告終。

電動車需求降溫 業界減價

不過蘋果的全自動駕駛電動車計劃，本身也是一個AI項目，將相關資源專注於開發iPhone及iPad等現有產品的AI功能，可避免其進一步落後於微軟、Google等科技巨頭。彭博社的消息指，蘋果計劃在6月的開發者大會，展示新的AI功能，包括更多自動化的軟件開發工具，以及總結新聞內容的功能。首批AI功能將在iOS 18系統推出，於9月與新一代iPhone發布。最大的問題是AI何時才能為蘋果帶來可觀收入，預期蘋果產品不大可能在短期內擁有全面的AI軟件和功能。

在科技行業紛紛削減非必要支出的時代，開發電動車並非有效的資源分配。隨着近期電動車需求降溫，汽車製造商都在削減電動車的價格、生產目標和利潤預測。特斯拉（Tesla）（美：TSLA）已警告，今年的增長速度將「顯著降低」。

電動車分析師及Tesla投資者Sawyer Merritt指出，擁有1620億美元現金儲備的蘋果，最終認為發展電動車太難，且利潤太低。事實上，美國歷來只有兩家主要車廠從未破產，就是Tesla和福特。

馬斯克回應：破產是車企常態

對於蘋果退出電動車領域，Tesla行政總裁馬斯克表示歡迎，為此在一條帖子張貼致敬的表情符。他表示，「破產是汽車公司的常態」，暗示生意艱難。

馬斯克昨亦公布，新一代Roadster電動跑車預計於今年底亮相，並計劃在明年交付。他形容這是「Tesla與SpaceX的合作產品」，毋須1秒就由靜止狀態加速至60英里（約96.6公里）。根據馬斯克於2018年的帖文，該款跑車的SpaceX選項，包括10支排列在電動車周圍的小型火箭推進器。

Tesla於2017年披露新一代Roadster計劃，準備於2020年推出，但因供應鏈瓶頸等問題，推出時間一再延遲。Roadster初代於2008年推出，當時售價由10萬美元起。

（綜合報道）

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