明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

銀娛全年扭虧賺68億 特別息0.3元

【明報專訊】銀河娛樂（0027）公布2023年底止全年度及第四季度業績，全年計無論EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）及股東應佔溢利均扭虧為盈，分別達到100億元及68億元。第四季度EBITDA則為28.07億元，按季增長1%，差於市場預期的30.6億元。其手持淨現金235億元，雖然期內不派末期息，卻派每股特別息0.3元，成為唯一在疫後可持續在中期及全年業績均派息的濠賭股。

賭牌結束前加碼投資52億

銀娛的股價昨日收報42.05元，跌2.32%。銀娛主席呂志和指出，集團總樓面約60萬平方米的澳門銀河四期目標是於2027年竣工。繼於東京及首爾開設海外辦事處之後，其快將在曼谷開設另一海外辦事處。在非博彩業務方面，則於澳門銀河旗下銀河國際會議中心、銀河綜藝館及百老匯舞台舉辦共約200場會展活動及85場音樂會和演出。在今年農曆新年其中場投注額及博彩收益已達2019年的120%。集團亦進一步披露，按去年澳門賭收超過1800億澳門元的目標，將自今年起在賭牌結束前加碼投資54億澳門元或52.4億港元。

按項目劃分，銀娛旗下澳門銀河、星際全年業績均錄得正數EBITDA，分別達到91億元、13億元、而澳門百老匯則見虧損3600萬元。當中澳門銀河的EBITDA按年大增27.39倍，星際實現扭虧，百樂匯則見虧損收窄。至於華都娛樂場為首的城市俱樂部，去年全年亦扭虧，錄得正數EBIDTA達1500萬元；建材業務的EBITDA亦按年增長23%至6.98億元。

以業務計算，銀娛去年全年的中場博彩收益總額為265億元，按年增長328%；貴賓廳博彩收益總額為34 億元，按年增長273%；角子機博彩收益總額為18億元，按年上升340%。不過，中場及貴賓博彩的贏率則分別只有24.6%及2.9%，按年減少1.5個及0.1個百分點。

上 / 下一篇新聞