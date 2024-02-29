銀娛全年扭虧賺68億 特別息0.3元

賭牌結束前加碼投資52億

銀娛的股價昨日收報42.05元，跌2.32%。銀娛主席呂志和指出，集團總樓面約60萬平方米的澳門銀河四期目標是於2027年竣工。繼於東京及首爾開設海外辦事處之後，其快將在曼谷開設另一海外辦事處。在非博彩業務方面，則於澳門銀河旗下銀河國際會議中心、銀河綜藝館及百老匯舞台舉辦共約200場會展活動及85場音樂會和演出。在今年農曆新年其中場投注額及博彩收益已達2019年的120%。集團亦進一步披露，按去年澳門賭收超過1800億澳門元的目標，將自今年起在賭牌結束前加碼投資54億澳門元或52.4億港元。

按項目劃分，銀娛旗下澳門銀河、星際全年業績均錄得正數EBITDA，分別達到91億元、13億元、而澳門百老匯則見虧損3600萬元。當中澳門銀河的EBITDA按年大增27.39倍，星際實現扭虧，百樂匯則見虧損收窄。至於華都娛樂場為首的城市俱樂部，去年全年亦扭虧，錄得正數EBIDTA達1500萬元；建材業務的EBITDA亦按年增長23%至6.98億元。

以業務計算，銀娛去年全年的中場博彩收益總額為265億元，按年增長328%；貴賓廳博彩收益總額為34 億元，按年增長273%；角子機博彩收益總額為18億元，按年上升340%。不過，中場及貴賓博彩的贏率則分別只有24.6%及2.9%，按年減少1.5個及0.1個百分點。