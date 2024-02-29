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經濟

百度經調整利潤升44% 收入遜預期

【明報專訊】百度（9888）公布去年第四季度業績，盈利跌48%至25.99億元（人民幣，下同），經調整淨利潤則增44.4%至77.55億元，收入增5.7%至349.51億元。全年計，盈利升1.69倍至203億元，經調整盈利則增39%至287億元，總收入升8.83%至1345.98億元，營收與利潤均超市場預期。

美市早段較港收市低近4%

然而，因第四季收入略遜市場預期，截至昨晚11時，百度美股跌6%、較本港昨收市價低約3.6%。去年第四季百度核心營收增7%至274.88億元，其中在線營銷收入為192億元，按年增長6%，而非在線營銷收入為83億元，按年增長9%，主要受惠於智能雲業務，愛奇藝收入則增加2%至77億元。

2.6萬企業用文心大模型

人工智能（AI）成為百度去年增長動力，截至2023年12月底，文心一言用戶規模超過1億，期內，百度與三星、榮耀、汽車之家等企業達成合作，百度創辦人、董事長兼執行長李彥宏表示，百度核心業務保持韌性和健康發展的同時，去年文心大模型與文心一言、重構產品和服務，以及商業化方面取得重大進展，第四季文心大模型的日調用量已超過5000萬次，按季增1.9倍，至去年12月底，約有2.6萬家企業使用文心大模型。

李彥宏表示，百度基於AI支撐的新行銷平台，有助企業更精準鎖定受眾，同時動態分配廣告預算以推動轉化，但目前僅小部分客戶使用新行銷平台，故相信未來發展機會很大，預期旗下文心一言2024年將帶來數十億元的收入貢獻。

李彥宏又透露，美國限制對華供應晶片短期內對其AI發展影響不大，目前集團手上的晶片儲備足以應付未來一兩年需要，足夠文心大模型下代更新。

去年百度資本開支增35%至111.9億元，市場關注今年其在AI的投入，首席財務客羅戎稱，發展AI的過程中，新投資是不可避免的，但預期投資不會對利潤以及拓展市場早期階段產生重大影響。另外，2023年百度累計回購股份達6.69億美元。

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