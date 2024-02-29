明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港股回調253點 美聯漲34%

【明報專訊】新一份《財政預算案》公布樓市全面「撤辣」未能帶動港股向上，受累A股下跌，恒指於期指結算日回調253點，收報16,536點，再次跌穿100天線，大市全日成交增至逾1070億元。樓市「撤辣」，四大地產股曾見1個月高，代理股美聯集團（1200）更曾升最多44.62%，北水連續10天淨流入，為5個月最長流入紀錄。

北水連續10天淨流入

隔晚美股個別發展，恒指昨高開42點後迅速轉跌，隨着樓市全面「撤辣」，港股一度止跌回升，但升幅最多只有53點，午後有報道稱內地再對量化基金設限，A股跌幅擴大，拖累港股向下，恒指最終收跌253點或1.5%，收報16,536點；國指跌118點或2%，收報5688點；科指跌76點或2.2%，收報3426點。

北水連續10天流入，昨淨入14億元，累計流入314.75億元，對上一次連續10天淨流入是2023年9月4日，中移動（0941）全日有3.24億元北水淨買，理想汽車（2015）有1.72億元淨入，騰訊（0700）及美團（3690）分被北水淨沽5.74億元及1.69億元；南水北上合計淨流入13.4億元人民幣，連續第2天流入。

本地地產股做好，新世界（0017）曾急升近10%，但收市升幅不足3%，恒地（0012）曾升逾7%，收升3.8%，長實（1113）更全日無升跌，美聯則飈近34%；另外免徵印花稅的房託個別發展（見表）。收市後，瑞銀因應財政預算案全面撤辣，即時調升今年本港住宅樓價預測，由原先跌5%至10%，向上調整為跌5%。科技股個別發展，網易（9999）再有遊戲版號獲批，股價升4.5%，是升幅最大藍籌，未有遊戲獲批的騰訊則跌2%，美團跌逾4%；碧桂園（2007）遭債權人申請清盤，股價跌12.5%，龍湖集團（0960）跌7%，是跌幅最大藍籌。

第一上海首席策略師葉尚志表示，大市成交維持1000億元以上水平，流動性仍良好，大市仍處築底階段，市况仍傾向反覆整固，16,000點是心理支持關口。

上 / 下一篇新聞