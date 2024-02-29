IPO定價研優化 料檢討回撥上限 擬縮買賣差價 唐家成：將完善市場機制

唐家成表示，很高興財政司長將專責小組的建議納入預算公布。香港資本市場一直受到地緣政治、長期高利率和經濟衰退擔憂等外部因素影響，這些因素無法控制。長遠而言，他非常看好香港市場前景，因為香港作為國際金融中心的核心優勢並沒改變。

陳茂波：「打風開市」今年中落實

陳茂波指出，當局正全速落實促進股票市場流動性專責小組去年10月提出的多項建議，有關建立庫存回購股份機制、「打風開市」等，目標是今年中落實。為進一步提升市場效率及流動性，證監會及港交所正探討一系列措施，包括完善上市機制、優化交易機制。

就改善首次公開招股的價格發現流程，市場一直有討論。金發局早於2014年便發表報告，主要由即將在3月接任港交所行政總裁的陳翊庭當時以市場人士身分撰寫，報告稱新股發行的股份分配及定價過程缺乏靈活，建議檢討回撥機制，以減少在釐定發行價格時可能出現扭曲的情况。

香港新股的全球發售，包括面向機構投資者的國際配售，以及面向零售投資者的公開發售兩部分。目前，監管機關要求新股公開發售部分最少佔一成（大型新股可為5%），如認購倍數高於某水平，需啟動「回撥機制」將更多股份優先售予散戶，最高可達全球發售股份的五成。「回撥機制」被指偏向短線買賣的散戶，增加新股掛牌後股價下跌的壓力。港交所去年10月通過的「特專公司」上市規則，便拍板將回撥上限下調至全球發行的兩成，並取消自由流通市值逾6億元的特專新股流通量百分比限制。

業界：回撥與價格發現關係不大

香港資本市場專業人員協會會長黃偉誠認為，目前新股價格發現沒有大問題，不需要特別優化，最好是留給市場多些空間。他又認為「回撥機制」與價格發現關係不大，但認同目前「回撥機制」比例太高， 可考量減低，這對發行人是好事，可減低掛牌後股價下跌壓力。至於公眾持股量要求若降低，可增加靈活性，有利公司上市。投資基金公會表示，如果可以容許機構投資者更便利參與新股，將有助引入更多長線資金，增加市場價格發現的有效性。

明報記者

（2024/25預算案）