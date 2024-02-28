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基金特區：宏利：A股港股望成環球資金目標 美股再升空間有限 日股短期或需「唞一唞」

【明報專訊】近期美股日股相繼創新高，宏利投資管理亞洲區多元資產高級組合經理及資產配置主管潘樂勤（Luke Browne）認為，美股今年再升空間有限，日股短期內升勢或會暫停，估值吸引的內地及香港市場，有望成為環球資金轉向的其中一個目標。

上周五（23日）標普500指數首破5100點，一度高見5111點，再創歷史新高，日經平均指數昨日（27日）亦曾升至39,426點新高，過去5年計，標指已累升81%，日經平均指更累升82%。對於美股後市，潘樂勤表示，美國經濟數據強勁，加上最近美企公布的盈利增長，均具支撐大市的作用，目前市場仍有巨大的驅動力，短期內仍看好美股表現，惟此動力或已開始減弱，預期今年內進一步上升空間有限。事實上，去年底各大行發表的2024年末標指目標均約於5000點水平，隨着近日美股已超額完成目標，高盛早前將2024年底標指目標由先前預測的5100點，提升至5200點。

美減息或延至6月後 影響企業盈利

潘樂勤續稱，儘管目前看來美國經濟不太可能出現衰退，更有望於今年「軟着陸」，但經濟持續向好下，美國聯儲局未必會如目前市場普遍預期般在今年6月減息，不排除要待至第三季美國才開始第一次減息，意味美息或會較長時間處於較高水平，或影響企業盈利，要牢記美國市場已累升多年，其間不少資金由歐洲、中國內地、香港及環球其他市場轉向美市，倘若美國企業盈利出現倒退，預期資金將由美國市場轉向環球其他地區。

至於日股，潘樂勤表示，日經指數一旦達到40,000點，市場升勢可能會暫停一段時間，但並不代表日股升勢就此結束，而於升勢暫停期間，或會有其他更好的投資機會，印度股市也有類似情况，儘管預期近年做好的印度市場，還有更進一步上升的空間，但該公司同樣正在密切關注印度股市的上升動力，因為市場已累升不少，並透露公司開始留意歐洲及其他新興市場的機遇，現時在各新興市場中，相對看好拉丁美洲市場。

新興市場看好拉丁美洲

對於內地及香港市場，潘樂勤稱，目前對此兩市場的中期前景抱持中性觀點，不過此觀點可隨催化劑的出現迅速轉變，例如確實看到中國經濟出現顯著復蘇，又如中國推出更多刺激經濟政策等，最近人行宣布下調5年期貸款市場報價利率（LPR）25點子（100點子等於1厘）至3.95厘，1年期LPR保持不變，以支持房地產行業，這正是市場所期望的行動，認為中國有空間推出更多利好經濟措施，支持內地及香港市場中期向好，更重要的是估值吸引，目前港股估值遠低於美股，且內地及香港的市場情緒仍處於低點，黎明前往往最黑暗，市場情緒一旦轉向，大量資金將流入。現時恒指的預測市盈率約8倍，標指約20倍，日經為22倍，過去10年數據顯示，當恒生指數預測市盈率跌至10倍以下（見圖），兩年內價格回報達到8%或以上的機率約為64%。

潘樂勤表示，今年市場仍存在很多不確定因素，地緣政治緊張局勢可能升級，俄烏戰事走向難料，美國大選結果也會影響環球的政治局勢，倘若聯儲局於今年6月以後方開始減息，也會引發股債市場波動，雖然近年不少投資者因而轉向現金，以獲逾3厘至5厘的利率，但要留意減息周期有望於今年展開，意味將資金繼續泊於現金，未必可繼續享高息，更有機會錯過減息初期的股市升勢。

宏利新推預定回報基金

面對市場不確定及減息的可能，宏利投資管理最近推出「宏利盈進基金SPC–預定回報獨立資產組合I 」，又稱「宏利預定回報基金」，該基金投資期為兩年，基金資產最少90%投資於2年期美國國債，最多10%投資於與恒指掛鈎的上市衍生工具，債券部分為基金提供下行保障，旨在於到期日提供預定回報，恒指掛鈎上市衍生工具則提供上行潛力，旨在於到期日提供潛在額外回報。最好情境下，即恒指在觀察日達到或超過預定水平（相等或高於108%），基金於到期日可提供接近115%回報，包括101%預定回報及13.6%的不保證潛在額外回報，最差情境，即恒指在觀察日水平低於初始日（低於100%），基金仍可提供101%預定回報。該基金首次發售日期為即日起至2024年3月8日，首次發售後不接受認購，基金到期日為2026年3月31日當日或前後。

明報記者 劉敬華

[基金特區]

相關字詞﹕基金特區 宏利投資管理

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