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赤柱洋房屋苑SOLACE 高雅舒適

SOLACE

【明報專訊】新盤市場再有全新洋房項目登場。由爪哇（0251）呂氏家族成員或相關人士成立的東立地產持有，位於港島南區赤柱村道52至54號的SOLACE，目前已屆現樓，地處傳統豪宅地段是物業的先天優勢，起居環境清幽、私隱度高，為住戶提供舒適且高尚的生活空間。

明報記者 周悅蜓

攝影 鍾林枝

SOLACE提供6幢洋房，實用面積介乎2496至2787方呎，戶型均屬4房間隔，每幢洋房均設車位，以及面積介乎958至2061方呎私家花園。為保障住戶安全，屋苑設有多重保安設施，包括閉路電視、通道控制系統、玻璃破碎警報器、入侵警報系統等。

提供6幢洋房 設多重保安系統

是次介紹的現樓示範洋房The Pavilion，實用面積2496方呎，屬4房3套戶型，附設958方呎花園，另設有車位。

地下為大廳、廚房及花園，樓層高度4.3米；室內設計以大自然為主調，配合大地及充滿木料質感的材料，簡約不失氣派。洋房最特別之處，為其「無樑無陣」設計，增加室內間隔的可塑性和彈性。

客廳、飯廳外連花園，並以巨型玻璃門分隔，打開巨型玻璃門後，貫通室內、外空間。設計師亦將客廳和廚房之間打通，變相連貫戶外花園、客廳和廚房之空間，令地下層無論是採光度、空間感均非常出色。

大廳連花園 採光度空間感佳

此外，半開放式廚房，配置多項歐美名牌電器，包括Barazza酒櫃、蒸焗爐，Fhiaba雙門雪櫃等。

有別其他洋房，1樓打造為家庭廳及主人套房，主人套房寢區外連平台花園。設計師在主人套房擺位亦具心思，大牀對開位置為牆壁，旁邊為巨型玻璃窗和露台門，透光度十足，亦保障戶主私隱。寢區位置後方為衣帽間及浴室，主人浴室及巨型浴缸位置均配備窗戶，可投入自然光線，令室內空間更舒適。

主人套房佈局具心思 保障私隱

第二層為書房及另外兩間睡房，同樣以淺色為設計主調。設計師把其中一間房間打造為書房；至於兩間套房，間隔方正實用，擺放雙人牀後，空間感仍然十足。

值得留意，與主人套房相似，房間窗戶佈局位置較特別，有助投入自然光線，同時保障戶主私隱；兩間套房浴室均以淺灰石牆為設計，貫徹全屋的大自然設計概念。其中一間更設湯屋常見的石砌浴缸，洋溢日式風情。頂層為天台，景觀開陽，適合各種家庭活動。

赤柱為南區傳統豪宅區，住宅密度較低；項目距離區內最大型商場赤柱廣場，約10餘分鐘步行距離，是赤柱最繁鬧的消閒購物地段，商店、食肆和酒吧林立，亦不乏超市、藥房和街市等民生配套。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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相關字詞﹕豪宅新盤 現樓新盤 赤柱村道

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