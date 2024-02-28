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經濟

香港地產

家庭客零議價1.8萬租麗城3房

【明報專訊】近期私宅租賃市况受新春、缺乏放盤等因素影響，荃灣及青衣區交投比1月同期下跌約三成。

中原高級資深區域營業經理余俊文表示，荃灣本月至今累錄約130宗住宅租賃成交，料為連續第二個月少於200宗，其中麗城花園1期第1座中層D室，實用644方呎3房1套戶型，業主叫租1.8萬元，同時獲兩組客洽租，最後由外區家庭客零議價承租、實用呎租28元；業主2015年以613萬元購入，享租金回報率約3.5厘。

中原分區營業經理黃政遠表示，青衣本月至今累錄約40宗租賃成交，其中盈翠半島佔5宗，屋苑第11座高層H室，實用522方呎兩房間隔，以1.68萬元租出、實用呎租32元；業主2017年以670萬元購入，租金回報率約3厘。

天鑽特色戶連車位3.3萬租出

美聯高級營業經理黃國清表示，大埔半新盤天鑽第19座連天台特色戶，實用781方呎，3房1套設計，連573方呎天台，享山景，業主以3.5萬元放租，獲專業人士議價減2000元或約6%，以3.3萬元連車位承租，實用呎租約42元；業主2021年以1349.5萬元買入，享租賃回報率約3厘。

宇晴軒兩房舊租客未搬已重新租出

市區方面，香港置業首席高級營業經理黃銘傑指出，荔枝角西九四小龍之一宇晴軒第2座低層E室，實用468方呎兩房間隔，原租客雖未遷出、未能安排睇樓，但業主以約2萬元放租後，即獲外區客議價，終以1.8萬元租出，實用呎租約38元，即減價2000元或一成；業主2004年9月約225萬元購入，享9.6厘租金回報率。

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