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經濟

香港地產

峻瀅兩房582萬易手 實蝕逾三成

【明報專訊】新《財政預算案》今日出台前，市場對特區政府「撤辣」與否抱觀望態度，二手物業成交，依然以蝕讓或減價盤為主導。香港置業市務經理（銷售）莊家豪表示，將軍澳峻瀅二期第1座高層戶，實用513方呎兩房戶，原業主以638萬元放盤約3個月，議價後減56萬元或9%，以約582萬元易手、實呎11,345元。

莊表示，上述原業主2021年6月以約800萬元購入，帳面蝕約218萬元或27%，連各項使費料實蝕約260萬元或33%，料為屋苑歷來最大蝕幅成交。

杏花邨兩房則王635萬沽 實蝕260萬

市區屋苑亦錄蝕讓交投，中原資深分區營業經理鄭俊輝表示，柴灣杏花邨第31座高層戶，實用499方呎，屬屋苑兩房則王、望海景，原業主減價63萬元或9%，以635萬元成交、實呎12,725元；原業主2017年以850萬元購入，帳面蝕215萬元或25%，連使費料實蝕260萬元或31%。

德福兩房478萬售出 做價返11年前

利嘉閣高級聯席董事莊雅琁稱，九龍灣德福花園C座高層13室，實用517方呎兩房戶、望園景，以478萬元易手、實呎9246元，成交呎價料為屋苑3年來的新低；原業主2013年以451萬元購入，帳面賺約27萬元或6%，扣除使費後料僅微利離場，反映是次成交價貼近11年前做價。

黃金海岸兩房390萬沽 屋苑3年低

新界屋苑成交方面，世紀21天生置業聯席董事鄭少偉表示，屯門黃金海岸第4座中低層D室，實用476方呎兩房間隔，原業主叫價418萬元，議價後減價28萬元或7%，以390萬元易手、實呎8193元，成交價料為屋苑約3年新低；不過，原業主2007年以130萬元購入，持貨逾16年，帳面仍賺260萬元或兩倍。

中原副區域營業經理王勤學表示，元朗錦田PARK YOHO峻巒第11B座中層戶，實用714方呎3房連套房戶，原業主去年5月以938萬元放售，終以710萬元沽出，即累減228萬元或約24%、實呎9944元，低市價約8%；原業主2020年5月以850萬元買入單位，帳面蝕140萬元或約16%，連使費及雜項料實蝕約180萬元或21%。

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