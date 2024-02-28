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經濟

香港地產

天璽‧海示範單位明開放 參觀需交百萬元本票

【明報專訊】除恒地（0012）兩個市區盤蓄勢待發外，其他市區全新樓盤亦陸續公布最新銷售部署。早前已上載樓書、新地（0016）旗下啟德跑道區樓花期長約21個月的天璽‧海，明日開放位於九龍站環球貿易廣場的示範單位，予準買家預約參觀，新地代理總經理陳漢麟表示，準買家需先提交100萬元銀行本票副本，方可參觀。

事實上，新地同系豪宅過往亦曾有類似要求，如2017年推售北角海璇前，參觀示範單位人士，需提供700萬元本票，但新地其後將金額降至200萬元；2020年東半山CENTRAL PEAK第1期推出，亦要求睇樓客繳交200萬元本票，即是次本票金額已較兩盤為低。

推售海璇CENTRAL PEAK曾有類似要求

陳漢麟續稱，天璽‧海擬3月上載首張銷售安排，推出的單位均會以招標形式發售，將以4房戶型為主打，並涵蓋部分特色單位；陳重申，有信心特色戶做價可創跑道區新高。

新地亦向傳媒介紹天璽‧海特色戶，包括面積最大、位於MANSION 2的HARBOUR HOUSE，實用4608方呎，總戶外空間面積逾2500方呎；此外，第6座頂層複式戶SKYPLEX，實用3533方呎，連平台及天台，為暫時跑道區唯一5房5套戶型單位。

ONE STANLEY上樓書涉82伙

洋房最大逾7000呎

另建灝赤柱ONE STANLEY上載樓書，項目提供82伙，包括50個低密度分層單位，實用面積834方呎至3341方呎，戶型包括兩房連套至4套房間隔，當中有34伙屬1800方呎以上，採4房或5房設計的大單位。

至於32幢洋房，實用約2716方呎至7079方呎，採4房至5房間隔，當中面積最大為1號屋，採4房3套間隔，附7810方呎花園、1630方呎天台及108方呎平台。全盤實用面積大於1800方呎單位，佔逾80%；項目提供155個住宅車位。

交樓配套方面，廚房主要使用Gaggenau廚房電器及爐具；另外，所有單位的主人套廁皆配備地暖系統，所有洋房均設私家升降機，部分更有私人泳池。

建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，計劃下月初在本地及內地展開宣傳推廣，短期內將開放現樓參觀，首階段擬推出分層及部分洋房招標。

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