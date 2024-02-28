明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

Belgravia超購7倍 利奧坊擬下月推 皓畋撻大訂3房重售 4年賣平逾一成

【明報專訊】新《財政預算案》今日出台，市場期待港府有機會「撤辣」之際，發展商摩拳擦掌推售新盤，其中恒地（0012）雙線出擊，旗下長沙灣巴域街Belgravia Place，自上周六（24日）收票，過去4日累收逾1200票，以首推148伙計超額認購逾7倍，最快今日公布銷售安排、周日首輪銷售；至於恒地同系、同屬市區新盤的大角嘴利奧坊第5期，亦蓄勢待發，部署最快下月登場。

明報記者 江俊洋

樓花期約17個月的長沙灣巴域街Belgravia Place，大有機會成預算案出台後，首個首輪發售的全新盤；項目收票4日累收逾1200票，以首批單位148伙計（整批折實均呎15,902元），超額認購逾7倍。

Belgravia 4日收逾1200票 料周日首輪賣

恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，將加推新價單應市，料本周日（3月3日）首輪開售，意味今日會上載銷售安排，亦不排除首輪銷售時推出少量特色戶招標。

正當Belgravia Place開售在即，同系長沙灣西洋菜北街、樓花期長約19個月的曉柏峰，安排本周日推售5伙，全屬A5室、實用350方呎兩房單位。

曉柏峰周日推售5伙 同屬兩房戶

與此同時，同系早前已預告將登場、涉200餘伙的大角嘴利奧坊第5期，恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目的示範單位、樓書正密鑼鼓籌備中，預計最快3月登場。

至於恒地等六大發展商合作、樓花期長約7個月的啟德跑道區天瀧，部署第四季以現樓形式推出，屆時提供3至4個現樓示範單位，部分附設裝修。據天瀧成交紀錄冊顯示，項目去年4月推出至今累售約27伙，套現約13億元。

天瀧部署第四季現樓形式推出

其他一手成交方面，嘉里（0683）已屆現樓的何文田皓畋，位於第10座12樓A室，屬實用943方呎3房戶，於本月初撻大訂，相關買家料遭沒收13%訂金，涉約435萬元，單位最新以2950萬元再售出、實呎3.12萬元；資料顯示，單位曾於2020年2月以3346.2萬元售出、實呎約3.55萬元，即是次新做價較4年前賣平396萬元或12%。

瓏碧周六賣8伙 薈鳴增付款法

另上月底劈價約三成促銷餘貨的碧桂園（2007）九龍城瓏碧，加推5號價單涉19伙，實用213至285方呎開放式及1房戶，扣除最高21%折扣後，折實價401萬至555.7萬元、折實呎價約1.88萬至1.96萬元，於周六（3月2日）以先到先得形式推售8伙。

另宏安（1243）黃大仙薈鳴新增「特選轉購薈鳴買家」付款法，提供18%折扣，主要想吸納居屋或綠置居買家，連同其他折扣，最高折扣為28%。

上 / 下一篇新聞

恒指公司：今年至今港股回購298億 較12季平均水平高33% 反映上市公司信心續改善
恒指公司：今年至今港股回購298億 較12季平均水平高33% 反映上市公司信心續改善
瑞銀：「國家隊」藉ETF淨買A股逾4100億
瑞銀：「國家隊」藉ETF淨買A股逾4100億
A股科技股做好 恒指午市轉升156點
A股科技股做好 恒指午市轉升156點
新秀麗飈14% 傳接收購意向研私有化
新秀麗飈14% 傳接收購意向研私有化
1月出口升33.6%勝預期 去年同期春節
1月出口升33.6%勝預期 去年同期春節
渣打停QDII新申請 稱商業原因 分析：與計劃配額限制有關 料同行相繼叫停
渣打停QDII新申請 稱商業原因 分析：與計劃配額限制有關 料同行相繼叫停
新創建中期多賺18% 派特別息1.79元
新創建中期多賺18% 派特別息1.79元
可用資金逾300億 續物色數據中心公路等收購機會
可用資金逾300億 續物色數據中心公路等收購機會
外媒：Shein擬棄美轉英上市
外媒：Shein擬棄美轉英上市
首宗非法賣空證券欺詐罪成 下月判刑
首宗非法賣空證券欺詐罪成 下月判刑
玖紙中期轉賺2.9億人幣
玖紙中期轉賺2.9億人幣
許家印前妻入稟追討次子逾10億欠款
許家印前妻入稟追討次子逾10億欠款
財庫局港交所就「打風開市」與業界會晤
財庫局港交所就「打風開市」與業界會晤
比特幣升穿5.7萬美元關 距歷史高位17% 相關概念股普遍漲
比特幣升穿5.7萬美元關 距歷史高位17% 相關概念股普遍漲
美上月耐用品訂單按月挫6.1% 近4年最大跌幅
美上月耐用品訂單按月挫6.1% 近4年最大跌幅
微軟與法Mistral AI 達「多年合作伙伴關係」
微軟與法Mistral AI 達「多年合作伙伴關係」
張兆聰：生科股回暖 雲頂新耀等可投機
張兆聰：生科股回暖 雲頂新耀等可投機
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
姜靜：議息結果成紐元最大變數
姜靜：議息結果成紐元最大變數
技術取勝：華虹有望上試18元及19元
技術取勝：華虹有望上試18元及19元
劉思明：金沙50天線初見支持 可伺機收集
劉思明：金沙50天線初見支持 可伺機收集
周顯：「撤辣」救樓市不切實際
周顯：「撤辣」救樓市不切實際
湯文亮：《發條橙》之月月放煙花
湯文亮：《發條橙》之月月放煙花
天璽‧海示範單位明開放 參觀需交百萬元本票
天璽‧海示範單位明開放 參觀需交百萬元本票
峻瀅兩房582萬易手 實蝕逾三成
峻瀅兩房582萬易手 實蝕逾三成
家庭客零議價1.8萬租麗城3房
家庭客零議價1.8萬租麗城3房
One Causeway Bay 料明年次季落成
One Causeway Bay 料明年次季落成
赤柱洋房屋苑SOLACE 高雅舒適
赤柱洋房屋苑SOLACE 高雅舒適
赤柱集沙灘市集歷史古蹟於一體
赤柱集沙灘市集歷史古蹟於一體
基金特區：宏利：A股港股望成環球資金目標 美股再升空間有限 日股短期或需「唞一唞」
基金特區：宏利：A股港股望成環球資金目標 美股再升空間有限 日股短期或需「唞一唞」