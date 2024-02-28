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經濟
2024年2月28日星期三
股市最前線
恒指公司：今年至今港股回購298億 較12季平均水平高33% 反映上市公司信心續改善
瑞銀：「國家隊」藉ETF淨買A股逾4100億
A股科技股做好 恒指午市轉升156點
新秀麗飈14% 傳接收購意向研私有化
1月出口升33.6%勝預期 去年同期春節
渣打停QDII新申請 稱商業原因 分析：與計劃配額限制有關 料同行相繼叫停
新創建中期多賺18% 派特別息1.79元
可用資金逾300億 續物色數據中心公路等收購機會
外媒：Shein擬棄美轉英上市
首宗非法賣空證券欺詐罪成 下月判刑
玖紙中期轉賺2.9億人幣
許家印前妻入稟追討次子逾10億欠款
財庫局港交所就「打風開市」與業界會晤
比特幣升穿5.7萬美元關 距歷史高位17% 相關概念股普遍漲
美上月耐用品訂單按月挫6.1% 近4年最大跌幅
微軟與法Mistral AI 達「多年合作伙伴關係」
張兆聰：生科股回暖 雲頂新耀等可投機
人民幣定存高息精選
姜靜：議息結果成紐元最大變數
技術取勝：華虹有望上試18元及19元
劉思明：金沙50天線初見支持 可伺機收集
周顯：「撤辣」救樓市不切實際
湯文亮：《發條橙》之月月放煙花
Belgravia超購7倍 利奧坊擬下月推 皓畋撻大訂3房重售 4年賣平逾一成
天璽‧海示範單位明開放 參觀需交百萬元本票
峻瀅兩房582萬易手 實蝕逾三成
家庭客零議價1.8萬租麗城3房
One Causeway Bay 料明年次季落成
赤柱洋房屋苑SOLACE 高雅舒適
赤柱集沙灘市集歷史古蹟於一體
基金特區：宏利：A股港股望成環球資金目標 美股再升空間有限 日股短期或需「唞一唞」
人民幣定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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恒指公司：今年至今港股回購298億 較12季平均水平高33% 反映上市公司信心續改善
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