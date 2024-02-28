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經濟
姜靜 外匯動靜

投資策略

姜靜：議息結果成紐元最大變數

【明報專訊】紐元/美元在過去一周內上漲了1.2%，本周一稍見獲利回軟，貨幣暫時在0.6150/60的位置有支撐。市場對新西蘭央行在本周的貨幣政策委員會上加息的預期不斷增強，加上上周風險情緒持續向好，且人民幣走穩，均利好紐元。

促成加息預期的主因是，新西蘭央行在去年11月議息會議後公布的聲明和預測，以及行長Orr新聞發布會上的措辭都相當鷹派。央行聲明指出，如通脹水平強於預期，利率可能需要提高。委員會成員一致認為需將政策利率保持在限制性水平一段時間，上調了2024年現金利率預測，並預計在2025年年中前不會減息。行長Orr在記者會上稱，會議上曾討論加息，成員擔心通脹長期處於1%至3%的目標區間之外。

倘有鷹派驚喜 將刺激紐元走高

新西蘭自上次議息會議後，經濟活動有放緩迹象，但企業和消費者信心均回升。通脹方面，去年第四季消費物價指數同比升幅由5.6%降至4.7%，但仍明顯高於目標區間。市場押注央行行在本周會議上加息25個基點的機會率達到兩成以上，同時預估最快在今年11月才開始減息。

雖然目前市場共識是新西蘭央行將維持利率不變，但筆者不排除加息25個基點的可能性，同時該行會否發出鷹派指引也是另一個值得關注的風險。議息結果將在周三揭曉，如有鷹派驚喜，料將刺激紐元走高，反之則有機會繼續回調。日線圖上保持看漲勢頭，但勢頭有所放緩，目前貨幣對支撐位在0.6116/27；阻力位在0.6205、0.6240和0.6290。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]

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