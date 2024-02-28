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經濟
國際金融

微軟與法Mistral AI 達「多年合作伙伴關係」

【明報專訊】微軟（美：MSFT）宣布與被稱被「歐洲版OpenAI」的法國初創Mistral AI達成戰略合作協議，尋求在OpenAI的投資以外，擴大對AI行業的參與。歐盟委員會發言人昨表示，正研究微軟對Mistral AI的投資。此舉最終可能導致正式調查，可能影響微軟與Mistral的合作。此外，英、美及歐洲的監管機構正審查微軟與OpenAI的合作會否影響市場競爭。

微軟稱小量投資 不持股權

微軟總裁史密斯（Brad Smith）公布，與Mistral達成「多年合作伙伴關係」，助這家成立僅10個月的初創，將其AI模型推向市場。 微軟表示，對Mistral進行了小量投資，但不持有該公司股權。雙方將共同進行研發，為歐洲多國政府建立軟件，並利用AI模型，滿足公共部門的特定需求。此次合作使Mistral成為OpenAI以外，第二家在微軟Azure雲端運算平台提供商業大型語言模型（LLM）的公司，其ChatGPT風格的對話助理「Le Chat」也將會推出。

Mistral開發的演算法模型，與OpenAI用於AI聊天機械人和其他AI服務的演算法模型類似，不過Mistral主要是開源模型，有別於OpenAI的閉源模型。Mistral AI最新發布的Mistral Large模型，目標是與 OpenAI的GPT-4模型競爭，但它只是以部分開源（partially open sourced）的方式推出。

與微軟的合作，意味Mistral可探索更多商業機會，令外界關注其未來動向。Tesla創辦人馬斯克發帖詢問：「微軟會讓它閉源嗎？」

Mistral去年12月融資 獲170億估值

Mistral在去年12月的一輪融資，取得20億歐元（約170億港元）的估值。OpenAI去年底出售員工持股時，公司估值為860億美元。微軟此前已向OpenAI投資約130億美元。微軟形容，OpenAI是「非常重要的合作伙伴」，但微軟並不控制OpenAI。

微軟表示，其數據中心有1600個AI模型運行，其中1500個是開源模型。Alphabet旗下Google Cloud則於周一抨擊微軟的雲端運算業務尋求造成壟斷，將損害生成式AI等技術發展。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕審查 歐盟 戰略合作 Mistral AI 微軟

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