比特幣升穿5.7萬美元關 距歷史高位17% 相關概念股普遍漲

加密貨幣概念股普遍上漲，MicroStrategy周一股價升近16%，昨早段升逾一成。加密貨幣交易平台Coinbase（美：COIN）周一股價升近17%，昨早段升8%。加密貨幣挖礦巨頭Marathon Digital（美：MARA）周一升超過兩成，昨早段亦升逾一成。3家公司的股價同創52周高位。

MicroStrategy大手增持

比特幣持倉總值百億美元

MicroStrategy大手增持比特幣，帶動市場的樂觀情緒。該公司周一向美國證交會（SEC）申報，在2月15日至25日期間，斥資1.55億美元購入約3000枚比特幣，每枚平均購入價為51,813美元，使該公司的比特幣持倉達到19.3萬枚，總值達100億美元。

資金流入現貨ETF 擴比特幣需求

彭博ETF分析師Eric Balchunas的數據顯示，除了灰度（Grayscale）旗下比特幣信託基金（GBTC）轉成的現貨ETF以外，另外9隻比特幣現貨ETF周一的成交量達24億美元，超越1月11日現貨ETF交易首日的22億美元交易量，創歷來新高。自SEC批准比特幣現貨ETF於1月11日開始交易以來，此類資產迄今已吸引61億美元的資金淨流入，反映市場對比特幣的需求正在擴大。

數碼資產平台VDX研究主管Greta Yuan稱，這波升浪是受到MicroStrategy等入市鼓舞，加上比特幣現貨ETF的資金流入創新高。

分析：4月挖礦「減半」 刺激資金入市

摩根大通的分析師近日指出，散戶在2月對加密貨幣的需求反彈，推動相關資產價格上漲，背後源於比特幣挖礦獎勵預計於4月下半月「減半」（Bitcoin Halving），令比特幣供應面臨減少，刺激投資者入市意欲。此外，以太幣的技術升級，加上市場預期以太幣現貨ETF可能在5月獲批，都刺激散戶對加密貨幣的需求。

儘管投資者已調低對美聯儲今年的減息預期，但加密貨幣價格仍然上漲。Fairlead Strategies創辦人Katie Stockton指出，鑑於比特幣升穿重要關口，且中期趨勢積極，預計比特幣不會大幅回調。根據CoinGecko的數據，全部加密貨幣總市值目前超過2.2萬億美元，較2022年FTX等加密平台爆煲時的8200億美元低位顯著反彈。比特幣目前總市值超過1.1萬億美元。

（綜合報道）

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