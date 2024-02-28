許家印前妻入稟追討次子逾10億欠款

2020年簽訂貸款協議

原告為丁玉梅，被告為許騰鶴。入稟狀指出，雙方在2020年6月16日簽訂貸款協議，丁玉梅向許騰鶴借出之款項的本金分別為5億港元和3000萬美元（約2.34億港元）。

由於許騰鶴未有在約定還款日向丁玉梅還款，丁入稟向許騰鶴申索合計逾10.5億港元，包括本金5億元、利息4500萬元以及每日逾期利息1.87億元的7.3248億港元；本金3000萬美元、利息270萬美元及每日逾期利息827.3萬元美元的4097.3萬美元（折合約3.2億港元）。

內地傳媒去年曾報道，許家印與丁玉梅於2022年已經辦理離婚事宜，恒大集團累計900多億元人民幣分紅當中，大部分已通過「技術性離婚」的操作，最終由「境外前妻」丁玉梅控制相關資產；丁玉梅得知內地有企業家因許家印被邊境控制後，已購買機票離港，未知其去向。

此外，許家印去年9月在中秋節前夕遭帶走「協助調查」，其他被帶走的恒大核心成員包括二兒子許騰鶴，他曾主導恒大財富的工作，另一兒子許智健的行蹤未被提及。