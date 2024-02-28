外媒：Shein擬棄美轉英上市

摯達科技擬港IPO 集資10億

另外，彭博亦引述知情人士報道，電動汽車充電系統製造商摯達科技發展，正考慮在香港IPO，集資規模約10億元（1.28億美元），同時正與申萬宏源就IPO事宜合作，料最快今年內招股。知情人士稱，摯達科技可能最快於本周提交初步招股書，且仍在商議中，包括招股規模在內的IPO細節可能會發生變化。摯達科技與申萬宏源均未回覆查詢。

另內地手機回收及二手手機銷售商閃回科技遞表申請來港上市，清科資本為其獨家保薦人。根據弗若斯特沙利文的資料，以2022年自消費者端回收交易總額計，公司是中國最大的專注於線下以舊換新的手機回收服務提供商，亦是中國第三大手機回收服務商。財務方面，公司自2021年起持續虧損，2023年首9個月期內虧損達9911.4萬元（人民幣，下同），按年擴大17.1%；收入為8.36億元，按年增19.2%。

明報記者