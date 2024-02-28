1月出口升33.6%勝預期 去年同期春節

進口增21.7% 2021年9月後新高

期內，整體出口貨值為3887.11億元，按年升33.6%，按月相若；進口貨值錄得3850.68億元，按年升21.7%，惟按月跌13.7%。經季節調整的數字顯示，截至今年1月底止3個月與對上3個月比較，出口貨值升4.2%，進口貨值升2.3%。

按地區劃分，期內輸往亞洲的整體出口貨值按年上升45.7%。當中，中國內地按年升幅擴大至54.2%，貨值為2207.96億元（見表），按月相若；值得留意是，輸往阿拉伯聯合酋長國的整體出口貨值創歷來單月新高，錄得110.04億元，升幅亦由5%明顯加快至34.1%。另一方面，來自中國內地的進口按年升38.6%，惟按月跌10%；台灣、韓國和日本的進口分別按年跌7.3%、升28.3%及升15.9%。

台灣進口按年跌7.3%

以主要貨品類別看，「電動機械、儀器和用具及零件」出口貨值是1856.83億元，按年升42.8%；其進口亦按年升20.6%，錄得1629.19億元。「通訊、錄音及音響設備和儀器」出口貨值為506.81億元，按年升25.1%；其進口按年升32.5%，為508.73億元。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒認為，本港出口增長顯著加快，主要因去年1月有農曆新年假期，輸往內地的出口額較低所致。基於去年2月的整體出口額亦屬較低水平，預計今年2月的出口可望維持雙位數增長。

分析：2月望維持雙位數增長

溫嘉煒續表示，中線而言，內地經濟前景仍然不明朗，人民銀行減息降準對實體經濟的支持作用仍有待觀察，加上其他主要央行或維持限制利率更長時間，外圍經濟前景仍然有下行壓力，可能繼續限制香港外貿表現。該行估計，本港今年出口或錄得單位數升幅。