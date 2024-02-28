恒指公司：今年至今港股回購298億 較12季平均水平高33% 反映上市公司信心續改善

明報記者

恒生指數公司發表網誌指出，去年港股回購金額創歷史高位，達1260億元，按年增加20.1%，是2017至2021年的5年平均值的5.3倍，高過恒指公司預期。今年初至2月23日，港股回購金額為297.63億元，而恒生指數成分股的回購金額佔總額的83%，達246億元；國指成分股的回購金額佔總額的53%，達159億元。

藍籌佔逾八成

同樣情况也出現在內地A股市場，在監管機構放寬股份回購政策後，去年第四季出現高達404億元人民幣的股份回購，按年增長75%。今年初至2月23日，回購金額就達297.5億元人民幣，較過去12個季度平均值高出11.6%。

A股同期回購297.5億元人民幣

恒指公司相信，兩個市場在今年第一季的回購金額，將比去年同期大幅增長至少80%，又認為相關回購活動，意味着在2023財年業績發布之前（一般是今年2月下旬或3月公布），A股和港股上市企業信心持續有所改善，有助提振市場情緒，並吸引專注於長期基本面的投資者。

恒指公司表示，一般來說，企業認為其上市股票正處於被低估的情况，並認為能夠在日後獲得有效重估，便會藉股票回購以支撐股價、改善財務狀况，並提高股東回報。

耀才：企業認為股價未反映真實價值

耀才證券研究部總監植耀輝表示，重磅科技股如騰訊控股（0700）的回購股份次數頻密，加上其回購金額數以億元計，壯大港股市場整體回購金額。至於近期港企回購股份較多，因為許多公司認為股價未能反映其真正價值，再加上現時股份估值廉宜，且有許多公司本身有閒餘資金，因而利用其過剩資金回購股份。

凱基料回購潮今年仍持續

凱基亞洲投資策略部主管溫傑預計，回購潮於今年仍然會持續，因不少公司已先後宣布股份回購計劃，如匯豐控股（0005）、阿里巴巴（9888）、渣打（2888），以及友邦保險（1299）等。