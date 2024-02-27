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經濟

香港地產

啟德零售館明年啟用 出租率暫近七成

【明報專訊】啟德區內多項周邊設施相繼落成，其中啟德體育園主場館外牆面板已完成安裝，新世界（0017）旗下K11集團宣布，由其負責租務代理及營運的「啟德零售館」，最快今年下半年落成，並配合園區各主要設施，料明年上半年啟用。

樓面近70萬呎 擁逾200店舖

該公司指出，啟德零售館將雲集超過200家店舖，目前商舖出租率已接近70%，項目總樓面接近70萬方呎，主建築共3座，每座最多有5層，由700米長的體育大道與園區相連接，啟用後將成為全港最大運動體驗及購物遊樂新地標，並會引入香港慶熙跆拳道、香港專業空手道訓練學校、香港專業花式跳繩學校等多間頂尖運動學院等。

另啟德零售館亦設32,000方呎、飽覽無敵維港海景之「美食海灣」，設有逾70間食肆，包括本地朝啡夕酒café「山旮旯」、Gaia Group集團旗下最新中西日多元化概念餐廳「KEW+」、以30吋pizza聞名的香港薄餅餐廳「The Pizza Pig」等，零售館亦提供近2萬方呎美食廣場。

此外，恒地（0012）將軍澳新都城中心2、3期及馬鞍山新港城中心，將派出逾7000商戶購物及餐飲電子禮券及名貴禮品，獎品總值逾130萬元，於3月1日至3月10日，市民免費登記成為H‧COINS 會員，並於兩大商場單一消費滿388元或以上，且於消費之商場遊戲攤位成功登記消費單據，除可獲中獎機會外，更可自助上載發票至H·COINS手機應用程式登記賺取Coins。

相關字詞﹕啟德零售館 啟德體育園

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