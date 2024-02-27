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經濟

香港地產

賣地收入73億跌76% 測量界料下季重推住宅地

【明報專訊】明日政府公布新一份《財政預算案》後，市場預期發展局將隨即於日內公布新一年度的賣地計劃，市場關注政府會否一如本季，新一年度首季繼續停推官地。有測量師指出，暫停推地並不合適，加上市場憧憬政府將「撤辣」，料為樓市帶來利好因素，下季有機會重推住宅官地。

回顧本年度的賣地成績，可謂相當嚴峻，撇除補地價，政府先後推出5幅住宅地，僅售出3幅，而地價續跌，令本年度賣地收入僅約72.74億元，較上年度306.3億元大跌76%，是連續第3個年度錄得下跌，亦是自2011年政府主動推售後，首次賣地收入不足100億元。賣地收入大跌，主要是一手住宅存量處於高水平，加上息口仍高企，樓價持續有下行壓力，發展商轉趨審慎，出價保守，令地價不斷下調。

撤辣美減息在望 投地氣氛或改善

例如信置（0083）在去年9月以53.5億元投得啟德可建近100萬方呎的住宅地，每方呎地價僅5392元，重返2014年的水平。

此外，去年12月只收到一份標書的大嶼山長沙東涌道住宅地，由信置以逾2億元中標，每方呎樓面地價約2492元，不僅較毗鄰由雅居樂（3383）陳氏家族2019年2月以11.3億元、每呎樓面地價1.27萬元中標的長沙地大跌約八成，更是自2016年5月佳明集團（1271）以9.38億元、每呎樓面地價1980元中標青衣細山路地皮後，本港約7年半來每呎樓面地價新低。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚分析指出，若預算案「撤辣」，料為樓市帶來利好因素，下季有機會重推住宅地。不過，整體投地氣氛能否改善，取決於美聯儲何時減息，當發展商一手庫存量多，投地意欲亦降低。他續指出，即使發展商可透過合組財團投地，以分散風險，惟中小型發展商不容易取得融資，合作投地亦存難度。他認為，按現時美國失業率、核心通脹等經濟數據，暫未見減息的迫切性，預計臨近大選，即約今年9至11月美國才減息，屆時樓價及地價始能回升。

相關字詞﹕減息 撤辣 暫停賣地 賣地收入

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