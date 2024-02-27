東堤兩房戶舊約未完 已獲新租客1.68萬預租

專才1.3萬租珀麗灣海景1房戶

另市場續有專才客租樓。香港置業分行高級聯席董事曾金強表示，馬灣珀麗灣1期17座高層L室，實用面積360方呎，1房間隔，向北望深井及青龍頭一帶海景，獲專才客以1.3萬元承租，實用呎租約36.1元。業主2020年12月以約520萬元購入，租金回報約3厘。

中原地產副分區營業經理姚文龍稱，西營盤薈臻高層B室，實用面積259方呎，1房間隔，以1.8萬元租出，實用呎租69.5元。新租客為外籍專業人士，為方便於中環上班，遂承租單位。業主2020年620萬元買入，持貨3年多，租金回報約3.5厘。此外，世紀21奇豐物業區域經理吳元利表示，沙田欣廷軒5座中層C室，實用面積428方呎，屬2房1廳間隔，原叫租1.75萬元，放盤僅兩日，即以1.7萬元租出，實用呎租39.7元。業主2015年6月以613萬元購入，租金回報約3.3厘。