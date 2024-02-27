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經濟
2024年2月27日星期二
技術取勝
投資策略
阿里最少15附屬獲國企持股 因應美SEC要求披露 涵蓋直銷物流體育等
蔡崇信：阿里重回電商龍頭軌道
彭博：螞蟻擬購瑞信在華投行
恒指窄幅187點上落 北水連續8日淨買
理想全年首扭虧 賺117億
酒店協會：新春入住率93% 重返疫前
中電去年多賺6倍 遜預期 港5年計劃資本開支529億 確保派息平穩增長
跨境理財通2.0實施 港銀紛推服務
陳茂波：港拓國際綠色金融中心具優勢
易居：重組受阻 供股或終止
巴菲特大讚 日本商社即升 稱採有利股東政策 刺激日經創新高
韓複製日經驗 推動企業提升價值
高盛伙阿聯酋主權基金瞄準印度
張兆聰：理想毛利率或轉弱成風險
港元定存高息精選
黃雯怡：時代電氣可趁低收集
梁天卓：家庭對小孩成長不重要的奢侈信念
何民傑：希慎出租率維持高企
OpenAI傳集資7萬億美元 重塑全球晶片行業
技術取勝：三一國際或挑戰7元關
劉思明：設備更新等概念惹炒作 時代電氣落後可取
周顯：要「撤辣」更要減印花稅
湯文亮：贏在起跑線的首次置業者
將軍澳二手周末逾30成交 一年最旺 預算案前買家偷步入市 SEA TO SKY蝕24%沽
東堤兩房戶舊約未完 已獲新租客1.68萬預租
調查：入市意欲20季最低 換樓客比例超上車客
Belgravia Place收近千票 最快今加推
賣地收入73億跌76% 測量界料下季重推住宅地
啟德零售館明年啟用 出租率暫近七成
技術取勝：三一國際或挑戰7元關
【明報專訊】九毛九向上阻力重重（圖）
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