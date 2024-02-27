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投資策略

OpenAI傳集資7萬億美元 重塑全球晶片行業

【明報專訊】2月9日，《華爾街日報》等外國媒體爆出驚人消息，指OpenAI行政總裁Sam Altman正在尋求多達7萬億美元資金，以實行一個重塑全球半導體產業的大計，徹底解決AI熱潮下先進晶片供應不足的問題。外媒引述知情人士稱，Sam Altman提議，OpenAI、投資者、晶片製造商和能源供應商之間建立合作關係，共同出資建造數十間先進晶圓廠，令OpenAI人工智能大模型的訓練和服務不會再因為AI晶片供不應求而被拖後腿。

報道稱，近幾個星期，Sam Altman已經與多人會談，包括軟銀集團創辦人孫正義、台積電的代表，甚至阿聯酋總統的兄弟、阿布扎比多個主權財富基金的主席。

擬建數十先進晶圓廠 免晶片不足

消息一出，惹來各方熱議。雖然表面看來，這個大計是為了解決AI熱潮下，Nvidia的GPU供不應求的問題，令軟件的發展不再被硬件拖慢。但另一方面，OpenAI由一間純軟件公司，計劃跨界進入半導體產業，還要建立一個規模前所未有的AI晶片帝國或者獨家供應鏈，野心之大也是令人吃驚。批評他的大計是「假大空」和癡人說夢，也絕不乏人。

需知道，7萬億美元已大約相當於全球去年GDP的10%。這筆巨額資金，足夠將Nvidia、Intel、AMD、高通、三星、台積電、ASML、博通、ARM、Meta等公司全部打包收購下來。由於生成式人工智慧（AIGC）技術的運算非常倚賴圖像晶片（GPU），Sam Altman經常抱怨，沒有足夠的GPU來支持OpenAI對人工智能技術的探索。報道稱，在2022年底推出ChatGPT之前，OpenAI動用了1萬枚GPU來訓練其背後的大型語言模型ChatGPT-3.5。對ChatGPT-4展開數據訓練，則使用了約2.5萬枚GPU。至於訓練傳聞中的ChatGPT-5，更加要出動到5萬枚GPU。再加上OpenAI最新發表的文字生成視訊模型Sora，只開放給小量學者和研究人員試用，每次又只可以製作1分鐘的短片，Sam Altman對於運算力短缺的焦慮，有部分是可以理解的。

半導體設備商難短時間增產

但外界質疑，不論從哪個角度來看，他提出的集資額和計劃規模，都是過分龐大和不合邏輯的。首先，以集資額來說，絕對不是少數大企業或國家主權基金能夠拿得出；即使是阿聯酋和沙特阿拉伯也應付不來。其次，有些事情不是有錢就可以在短時間內辦到。根據國際半導體產業協會（SEMI）的統計，2023年全球半導體製造設備銷售總額才1000億美元。即使Sam Altman有大筆資金，ASML等半導體設備生產商也不太可能在短期內大幅增加極紫外光（EUV）光刻機等關鍵製造設備的產量。

此外，規劃、興建和營運先進晶圓廠，同樣是受困於人才不足、欲速不達。以台積電在美國亞利桑那州投資的先進晶圓廠為例，因為美國建築工人、晶片工程師和半導體生產工人不足，而一再推遲落成和投產時間。據報道，Sam Altman希望，數十間先進晶圓廠全部在美國興建，以便申請美國政府的資助，但營運管理就打算全部交給台積電。

然而，台積電近年為了安撫美國、日本和歐盟，差不多同時推動在亞利桑那州、日本熊本縣和德國德累斯頓投資建立晶圓廠，它的管理專才已幾近疲於奔命、耗盡心力。事實上，台積電內部的質疑聲音正愈來愈多。很多台灣員工都憂慮，為了管理這3個地方的晶圓廠，可能會分散該公司對於研發新製程的專注，削弱中長期競爭力。試問台積電如何再接下數十間晶圓廠的營運管理？

另外，設計和研發AI晶片的專才又從何而來？若要由零開始建立，不知要追趕多少年。最後，這個7萬億美元大計，垂直壟斷意圖相當明顯。至於收購現有的半導體龍頭業者，就更加不可能同時獲得美國、歐盟、日本、中國的監管機構的批准。

說到底，Sam Altman雖然是AI軟件人才，但對於硬件方面，其了解卻比較膚淺，陷於那種以為有錢就是萬能的思維。而且，OpenAI現時仍然處於那種主力研發、「洗腳唔抹腳」的投資周期，所以他對於營收和投資額是否相稱，似乎沒有多少概念。

營收及投資額明顯不成比例

據報道，若將OpenAI去年12月的營收作年度化計算，該公司的年度化收入大約有20億美元。驟眼看來，這已經頗具規模。可是，若與總值7萬億美元的大計相比，這點營收根本不成比例，計劃明顯屬於過度投資。

2月12日，在迪拜舉行的世界政府高峰會上，Nvidia共同創辦人兼行政總裁黃仁勳曾回應：「你不能只假設會購買更多的電腦。你還必須要考慮，電腦會變得更快，因此你需要的總量並不那麼多。」黃又稱：「（7萬億美元）當然能夠買下所有GPU……如果你認為電腦無法發展得更快，可能會得出這樣的結論『我們需要14顆行星、3個星系和4個太陽，來為這一切提供燃料。』但是，計算機架構其實不斷在進步。」

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]

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