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經濟
國際金融

高盛伙阿聯酋主權基金瞄準印度

【明報專訊】高盛與阿聯酋阿布扎比主權財富基金穆巴達拉（Mubadala）周一達成價值10億美元的私人信貸合作伙伴協議，共同發掘亞太地區的私人信貸投資機會，並以印度為投資重點。此項目由高盛的另類私人信貸部門管理，並專門為亞太市場成立一支團隊。

墨西哥建廠在望 Tesla升3%

穆巴達拉管理約3000億美元的資產，是阿聯酋3大主權財富基金之一。該基金計劃在2030年前，將其在亞洲的投資額增加1倍，以實現投資組合多元化。此外，墨西哥新萊昂州州長Samuel Garcia要求特斯拉（Tesla）（美：TSLA）盡快開始在墨西哥建廠，最遲在3月宣布奠基儀式，消息刺激該股早段升3%。

隨着過去兩年持續加息，歐洲銀行業淨息差擴闊，令業界面臨以增加分紅及股票回購去提升估值的壓力。根據瑞銀匯編數據，歐洲大型上市銀行承諾派發740億歐元（約6275億港元） 的股息，並進行470億歐元（約3985億港元） 的股票回購，向股東返還的資本總計達1200億歐元（約1萬億港元）。這返還規模至少是2007年金融海嘯爆發前以來最高，較上一年資本回報增長54%。

最引人注目的是意大利裕信銀行（UniCredit） 承諾向投資者返還86億歐元（約729億港元），相當於2023年全部利潤。巴克萊亦承諾在未來3年，向股東返還100億鎊（約992億港元），而渣打銀行亦準備在3年內返還50億美元。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕印度 私人信貸 主權財富基金 阿布扎比 高盛

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