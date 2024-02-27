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經濟

跨境理財通2.0實施 港銀紛推服務

【明報專訊】粵港澳大灣區「跨境理財通」優化措施（跨境理財通2.0）昨日實施，包括放寬投資產品風險、銀行可向客戶介紹產品、個人限額由100萬增至300萬元人民幣等。匯豐近兩個月，對大灣區11個城市的逾2000名居民進行調查，顯示現有或有興趣理財通的受訪者，平均傾向投資71萬元（人民幣，下同），預期年度回報率為7.7%，當中有24%投資者指有意於未來12個月，投資至少100萬元。

匯豐調查：受訪者擬平均投資71萬

過去銀行只能執行客戶指示，不能主動向跨境投資者招攬或建議產品，新規下則可以因應個別客戶要求並考慮其情况後，介紹適合其風險的產品。匯豐調查稱，有81%的南向受訪者，表示需要銀行財務顧問提供跨境投資諮詢援助；約三分之二的受訪者，認為擴大產品選擇、放寬准入門檻、提高個人投資額度措施，為吸引他們參與理財通或增加投資的推動因素。

除匯豐外，中銀香港（2388）、渣打、恒生（0011）、東亞（0023）、星展、工銀亞洲、大新（2356）、信銀國際、創興、招商永隆等銀行亦公布昨日推出「跨境理財通2.0」服務。人行昨日公布，1月新增南向通客戶人數1461人，累計客戶人數2.53萬人，跨境匯劃金額9.73億元。截至1月底，南向通客戶持有投資產品市值，按年增加23倍至51.11億元，當中絕大部分為存款，市值為50.64億元，投資基金市值僅有3900萬元。

此外，金管局將內地發行國債和政策性金融債，納入為人民幣流動資金安排合資格抵押品的措施於昨日生效。金管局表示，已有銀行使用上述新增合資格抵押品獲取人民幣流動資金，當中包括銀行透過北向債券通持有的債券，有關交易順利完成，流動資金安排如常暢順運作。中銀香港與工銀亞洲表示，昨日已完成在岸人民幣債券回購交易。

相關字詞﹕人民幣流動資金安排 金管局 跨境理財通2.0 跨境理財通 粵港澳大灣區

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