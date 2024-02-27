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經濟

中電去年多賺6倍 遜預期 港5年計劃資本開支529億 確保派息平穩增長

【明報專訊】中電控股（0002）昨日派發2023年度成績表，去年受惠於整體業績改善，全年純利按年大增6.2倍，達到66.55億元，惟遜於市場預期的73.1億元，這與期內需要為澳洲EnergyAustralia（下稱EA）零售業務作出商譽減值58.68億元有關。首席執行官蔣東強表示，集團長遠目標是以內地與本港市場為核心，並且會實現多元化，因此仍會繼續發展澳洲及印度的業務。即使在港提交的5年發展計劃，預計需要進行529億元資本開支投資，但他們仍會確保派息平穩增長。

明報記者 陳偉燊

澳洲零售業務商譽減值逾58億

今次已是中電再次為澳洲零售業務作商譽減值，早於2019年已因應澳洲實施較低的新常規價格，料對毛利造成影響，上半年度為該業務作商譽減值63.81億元，兩次累計進行商譽減值122.49億元。

蔣東強解釋，今次為澳洲零售業務減值，主要與當地零售業務競爭愈來愈激烈、經營成本上升及高息環境維持了一段時間有關，之後他們會密切監察當地政策影響及變化，並認為今次減值合適。他強調，澳洲零售業務可和當地的天然氣發電業務產生對冲作用，並降低業務風險，因此在策略上會起關鍵作用。考慮到實現減碳策略時涉及資本投資非常多，因此他們無論在澳洲業務項目及企業層面引入合作伙伴，均持開放態度。

中電的財務報表顯示，在今次完成商譽減值後，其在澳洲業務的剩餘商譽價值為36.88億元。商譽主要是反映當年用高於資產淨值溢價收購的情况，經過連番減值，澳洲EA的業務愈益接近當年收購時的資產淨值。

港業務穩定 營運盈利增至84億

撇除澳洲業務的波動情况，中電在香港的核心電力業務保持穩定，分部營運盈利仍達84.17億元，按年微增，印度合資業務則保持增長。蔣東強稱，儘管其在港提交的5年計劃預算作529億元資本開支，但基於去年財務表現穩定，加上已平衡資本開支需要，因此決定維持派息水平。隨着使用更多低碳發電，他相信會愈來愈少受到國際燃料價格變動的影響。

同時，集團亦剛宣布，自3月份起將每度電燃料調整費降低一仙，最新造價是45.3仙。儘管港府未有將海上風電場納入他們的五年發展大計，但他稱，中電已經提升送電系統，因此可以從內地輸入更多潔淨能源，幫助減碳。

相關字詞﹕蔣東強 中電控股

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