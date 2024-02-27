恒指窄幅187點上落 北水連續8日淨買

恒指昨低開40點後一度倒升，最多升51點，高見16,777點，惟A股偏軟，港股跟隨調整，最多跌135點，全日高低波幅187點，是1月4日後最窄。國指跌41點或0.72%，報5723；科指跌6點，報3393。

大市全日成交只有835億元。港股通下北水連續8日淨流入，昨淨流入逾17億元。北水淨買入中海油（0883）約9.8億元，騰訊（0700）淨流出約2.6億元，盈富（2800）淨流出約2.4億元。

中央谷舊換新 汽車家電股做好

中央提倡家電等傳統消費品以舊換新，以及有效降低全社會物流成本問題，汽車家電股普遍做好。比亞迪（1211）曾升近半成，收市升1.5%；恒大汽車（0708）升17%；零跑（9863）升逾半成；家電股TCL（1070）、創維（0751）、海信家電（0921）同升逾半成，創業板股濠亮環球（8118）更急漲近兩成。

惟內銀、內險股隨A股回吐，農行（1288）跌逾2%；建行（0939）、中行（3988）、工行（1398）跌逾1%。平保（2318）、中人壽（2628）跌約2%。重磅科網股亦捱估，騰訊跌1.2%，阿里巴巴（9988）和美團（3690）跌不足1%。

分析：樓市減辣或短暫刺激股市

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，港股連升三周，回調亦屬正常，現時市場主要觀望本周公布的《財政預算案》、美國個人消費開支（PCE）物價指數、內地PMI數據，以及兩會召開前是否有政策出台。估計《財政預算案》樓市「減辣」機會大過「撤辣」，對股市只有短暫刺激，因為樓市除考慮成本因素外，還要視乎息口及經濟前景，後市有機會上試17,000點。