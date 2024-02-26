啟德1號呎價1.8萬 兩年低位

1房685萬沽 8年升值15%

中原分行經理施蒂文表示，啟德1號第2座中層D室，實用367方呎1房戶型，上月以685萬元易手，呎價18,665元，屬市價成交；原業主於2016年以595.8萬元一手購入，帳面賺89.2萬元或15%。

施續指出，《財政預算案》公布日子愈近，市場觀望氣氛愈濃，以至整個啟德區的二手成交量亦放慢，還需視乎公布後會否再有「減辣」措施，令市場得以落實新發展方向。

協成行方文雄沽松柏新邨賺3倍

港島區老牌豪宅不乏名人入市個案。資料顯示，由協成行董事總經理方文雄及相關人士持有的東半山松柏新邨F座中層F1室，屬3房連套間隔，實用1525方呎，以3100萬元售出、實呎20,328元，成交價料倒退回約7年前水平；方文雄等早在1994年連車位以744萬元購入，未計車位價值，帳面升值2356萬元或逾3倍。

另歌手王灝兒（JW）在農曆新年前，以950萬元購入大坑住宅物業。

資料顯示，樓齡約50年的大坑台中高層實用567方呎3房戶，連一個車位，月初以950萬元成交，實呎16,755元；JW於是次成交只需付32萬元印花稅，為樓價約3.3%，意味以首置身分入市；原業主2005年以308萬元購入，持貨約19年，帳面獲利642萬元或逾兩倍。

沙田中心兩房業主料損手28%

新界二手市場方面，依然不乏蝕讓成交；中原區域營業董事黎宗文表示，沙田中心海寧大廈（B座）中層E室，實用288方呎兩房間隔，原業主去年底開價約548萬元，議價後以423.8萬元售出，實呎14,715元，即累減124萬元或23%；原業主2020年以558萬元購入，持貨4年，帳面蝕134.2萬元或24%，若連稅項及雜費計，原業主有機會實蝕約155萬元或28%。

明報記者 歐陽慧恩

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