馬泰陽：冀財案有好消息提振信心

據土地註冊處資料顯示，本月截至19日的整體物業包括（一手私宅及二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他非住宅）錄1792宗註冊，較上月同期減約40.7%；若以目前註冊進度推算，料2月全月整體物業註冊量錄不足3500宗，為4個月新低。

另一方面，雖然本港的樓價持續疲弱，但租金的表現向好。每年年初都是傳統的租務淡季，但今年初的租務持續暢旺，相信與專才陸續來港，令本港的住屋需求增加有關。特首李家超日前指在過去一年多，高才通計劃已吸引近7萬份的申請，其中5.5萬份己獲批准，當中逾4萬名的申請者已抵達香港，該批來港人才會帶同配偶及子女來港定居，為本港的租金帶來支持，相信本港的租金升勢將會持續，內地專才將陸續到港，加上有部分內地生會提早來港租樓，為新學年準備，故筆者認為租金升勢將會持續。

樓市表現疲弱，在目前環境下，政府宜及時審視及調整壓抑需求的辣稅及按揭措施，甚至全面撒辣，助樓市止跌回穩。以現時的經濟情况推斷，筆者相信，即使樓市全面撤辣，樓價亦難有大幅增長空間，預期發展商將會繼續以具吸引力的價格搶佔市場焦點，新盤步伐將會加快，帶動市場氣氛，提振市場信心，同時避免樓價跌勢加劇，負資產情况惡化，影響經濟及民生。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]