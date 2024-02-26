布少明：籲「全撤辣」防樓市崩圍

近期市場要求政府「撤辣」之聲不絕，主要原因是，自從去年10月底《施政報告》「減辣」後，我們從樓市「十大指標」，例如樓價、一手交投、二手成交、股市、賣地成績、負資產、貨尾、新供應、全新盤未售出率、按息等，可見樓市表現未見明顯改善，甚至有惡化之勢。若我們與去年首10月，即樓市未「減辣」前平均數字作比較，發現期內樓價跌8%；一手成交量每月跌一成；反映二手交投的35屋苑成交跌兩成；期內恒指跌約15%；至於住宅官地賣地收入，更是大跌約93%，嚴重影響政府庫房收益。負資產數字期內大增約2.6倍；現樓貨尾量上升約13%；未來3至4年住宅新供應上升約3%；全新盤未售出率升約8個百分點，至於按息上升約0.5個百分點。總括上述10個指標，可以知道整體情况愈變愈差，所以目前市場主流建議政府「全撤辣」，絕非無的放矢。

假如政府順應民意於財案落實「撤辣」，後市明朗，定必有助釋放潛藏的購買力，令市民及新來港的專才等可按各自置業或投資需要買賣物業，而毋須受「辣稅」掣肘，屆時樓市方可「回春」，成交回升，為樓市重現健康的「小陽春」，繼而大大惠及整體經濟表現。個人預期，現時息口高企，即使政府「全撤辣」亦不會為樓市帶來過度刺激，從而出現急升的情况，只會令不斷滑落的樓價得以喘定。若配合息口回落，經濟向好，全年樓價或有5%以內的回升空間。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]